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KAAN ikinci kez gökyüzünde! Test uçuşu başarıyla tamamlandı | KAAN sonrası Türkiye sıra atladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri kimde?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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KAAN ikinci kez gökyüzünde! Test uçuşu başarıyla tamamlandı | KAAN sonrası Türkiye sıra atladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri kimde?

Türkiye'nin askeri sanayi anlamında en büyük projelerinden olan Milli Muharip Uçak "KAAN", test aşamalarını tek tek geçmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın sembollerinden olan KAAN, ikinci test uçuşunu da başarıyla gerçekleştirerek yere indi.

Yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeklerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, 21 Şubat 2024'teki ilk uçuşunun ardından bugün de ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı.

İLK UÇUŞUNA DAİR NOTLAR
Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirmişti.

TÜRKİYE KAAN İLE "SEVİYE" ATLAYACAK
Türkiye, KAAN ile birlikte 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

İKİ F-16 TAŞIYABİLİR
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 26 Ekim 2023'te KAAN'a ilişkin yaptığı açıklamada KAAN'ın büyüklüğüne dikkat çekerek 2 tane F-16'yı taşıyabileceğini söylemişti.

Kotil, "Kocaman bir uçak. HÜRJET'i cebine iki kere sokup çıkarıyor. İki tane de F-16'yı yanında taşır, o kadar büyük bir uçak. Şu anda Amerikalılar, Çinliler, Ruslar'ın elinde olan uçağın muadili. Avrupalılar'da yok bu uçaktan. Japonya, Güney Kore uçak yaptı ama bu klasta değil. Bunu göz önüne alırsak bu stratejik bir aset. İlk uçuşla uçurabildiğimizi göstereceğiz. Yani o kadar dev yapıyı havada tutabiliyorsak, stabil olarak kontrol edebiliyorsak arkası gelir. Bu yılki en önemli hediyemiz KAAN olacak, bahtı açık olsun inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE HAVA GÜCÜNDE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ikinci uçuşunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirirken dünyadaki diğer ülkelerin hava gücü merak konusu oldu.

Bu bağlamda dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sizler için derledik.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli kurum tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri orduları listesi açıklandı.



TÜRKİYE İKİ SIRA YÜKSELDİ
145 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, avcı uçakları, eğitmenler, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok bireysel faktörden yararlanıldı.

Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda.

1- ABD
2- RUSYA
3- ÇİN
4- HİNDİSTAN
5- GÜNEY KORE

6- JAPONYA
7- PAKİSTAN
8- MISIR
9- TÜRKİYE
ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2023 yılında 11. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 2 sıra atlayarak 9. sıraya yükseldi.

10- FRANSA

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