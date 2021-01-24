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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını!

Son dakika haberi...İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını!

İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi.

PKK'NIN HÜCRE EVİ GİBİYDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkarmıştı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülenmişti

GÖZALTILAR OLABİLİR

Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi. Binada aramaların sürdüğü, konuya ilişkin gözaltı olabileceği bildirildi.

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