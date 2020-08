Sözcü'den yine algı operasyonu! Bakanlıktan cevap gecikmedi: Sahiller işgalcilerden kurtarılıyor

Yalanın Sözcüsü'nün 'Sahiller parsel parsel vakfa veriliyor' başlıklı algı haberine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık, sahil ve günübirlik alanların işletme haklarının ihalesiz olarak Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'ne (MUÇEV) verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Yetkililer, "Karalama kampanyasını yürüten, belli kesim görüşlere sahip siyasetçiler, hiçbir araştırma yapmadan, çamur at izi kalsın mantığı ile hareket etmektedirler. Şöyle ki, Antalya'daki Kadınlar plajı olarak da bilinen günübirlik kullanım alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2016 yılında 3 yıllığına sözleşme imzaladığını, bu alanın 2018 yılı sonu itibarıyla kullanmayıp atıl bir şekilde bırakıp terk ettiğini bilmemektedirler. Şu an halkın kullanımında olmayan atıl, betonlarla çöplük haline getirilen alanın korunması, halkın bu alanı kullanması adına çalışmalar yapacakları yerde çamur at izi kalsın mantığı ile siyaset yapmaya çalışmaktadırlar" dedi.

BELEDİYELERDEN ALINDIĞI YALAN

Yetkililer bazı belediyelerden plaj işletmelerinin alınarak MUÇEV'e devredildiği iddiasının da tamamıyla kurumu yıpratma amacı taşıyan asılsız iddialar olduğunu belirtti. "Hiçbir belediyenin sözleşmesi feshedilmesi söz konusu değildir" diyen yetkililer, "MUÇEV'e ihaleyle verilen bazı sahil ve plajlarda önceden işletmeci olarak bulunan belediyelerin, başta temizlik olmak üzere vatandaşın sağlığını, can ve mal güvenliğini koruyacak tedbirleri almadıkları, gerekli bakım ve tadilatları yapmadıkları denetim ve incelemeler sonucu tespit edilerek, görüntülerle kayıt altına alınmıştır" diye konuştu. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Antalya Demre ilçesi Üçağız mahallesinde yüzer iskele, dolgu ve deniz alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Naim Burak Elçi arasında 2016'da 3 yıllığına kiralama yapıldı. Ancak Elçi sözleşme hükümlerini yerine getirmediği için feshedildi. O tarihten itibaren de alanın işletmesi Demre Belediye Başkanlığı tarafından yürütülüyordu. Ancak bu alanları daha verimli kullanıma açmak için ihaleyle MUÇEV'e kiralaması yapıldı.

MECLİS UYGUN BULMADI

MUÇEV yetkilileri de 23 Mayıs 2019'da Keşan Belediye Başkanlığı'nın Erikli sahili kullanım alanlarının kiralanması için talepte bulunduğunu belirterek, "İhale işlemlerine başlandı ancak talep Keşan Belediye Meclisi tarafından uygun bulunmadığından ihale yapılmadı. Alanın aynı muhammen bedelle ihalesi yapılarak MUÇEV ile sözleşme imzalandı" dedi.

GİRİŞ ÜCRETİ ALINMIYOR

MUÇEV yetkilileri sahil ve plajların halk plajı olarak kullanıldığını, giriş ücreti alınmadığı bu plajlarda sunulan yiyecek-içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin edildiğini belirtti. Yetkililer, "Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşın rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor. Bu plajlarda sigara içilmeyen ve engelli vatandaşların kullanabileceği alanlar oluşturuluyor. Bu alanların işletilmesinden kaynaklanan gelir çevre koruma faaliyetlerinde kullanılıyor" diye konuştu.

SEDA TABAK/SABAH