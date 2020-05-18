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Fatih Portakal’a kötü haber! Kaçak yapı yıkılacak...

Sözcü Gazetesi yazarı ve firari sanık 'ın Bodrum'daki villalarında giriştikleri usulsüzlüklerden sonra FOX'un sunucusu 'la ilgili de benzer bir skandal ortaya çıkmıştı. Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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FATİH PORTAKAL’A KÖTÜ HABER! KAÇAK YAPI YIKILACAK...

'nin algı operasyonu sunucusu 'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri önceki gün Portakal'ın 8.3 dönümlük çiftlik evinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda çıkan rapora SABAH ulaştı. Rapora göre, Fatih Portakal'ın kaçak olarak yaptırdığı ve İmar Barışı'na başvuruda bulunmadığı 40 metrekarelik sundurma alan yıkılacak.

KAYITLI ÜÇ KAÇAK
Rapora göre, Portakal 107 metrakarelik 4 adet kaçak yapıdan 3'ü için İmar Barışı'na başvurdu ve 67 metrekarelik alanı alarak yasal hale getirdi. Rapora göre Portakal, tek katlı ağaç kütükler üzerinde temeli olmayan 36 metrekarelik kaçak alan ile 21 metrekarelik ve 10 metrekarelik ticari kullanım amaçlı tek katlı yapılar için 23 Ekim 2018'de İmar Barışı'na başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı. Ancak Portakal'ın, lüks çiftliğindeki evinin tam önünde bulunan 40 metrekarelik sundurma kaçak yapıyla ilgili bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Bu tespitin ardından 'li Seferihisar Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan kaçak yapıyı yıkması bekleniyor.

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KÜMESİ YERİNDE KALACAK
Fatih Portakal'ın "yasak ve çürük yapıları yasal hale getirdiler" diyerek eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığının ortaya çıkması üzerine kendisine yönelik tepkileri savmak için kaçak yapının 'tavuk kümesi' olduğunu söyleyerek skandalı örtbas etmeye çalışmıştı. Portakal, "Kümesimi yıkmayın, tavuklarımı evsiz bırakmayın" diyerek yapılan işlemlerle dalga geçmişti. İnceleme raporuna göre, Portakal'ın çiftliğinde bulunan tavuk kümesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PORTAKAL'A BÜYÜK TEPKİ
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak yapılarıyla ilgili tepkiler sürüyor. Halil Karadere isimli vatandaş, "İmardan malı götürmüşsün. Hani karşıydın imar affına" diye yazarken, Garip Yolcu isimli Twitter kullanıcısı, "12 tane tavuk için 4 milyonluk bir çiftliğim olmadı şu yalan dünyada" diye yazdı. Evren Seyit Yazıcı ise, gazeteci 'nun "Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken de Atatürk maskesi taktılar" sözüne atıfta bulunarak, "Onun ne demek istediğini şimdi daha iyi anladık. Halkçılıktan bahseden milyarlık kansızlar, utanmadan eleştirdikleri ilk koşanlar oysa ki" dedi. Ömer Göze ise, ", , Fatih Portakal'ın ortak özelliğini bununuz" diye tweet attı.

Sabah

Fatih Portakal'ın kaçak çiftliği FATİH PORTAKAL'IN KAÇAK ÇİFTLİĞİ
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