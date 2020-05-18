Fatih Portakal’a kötü haber! Kaçak yapı yıkılacak...
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve firari sanık Can Dündar'ın Bodrum'daki villalarında giriştikleri usulsüzlüklerden sonra FOX'un sunucusu Fatih Portakal'la ilgili de benzer bir skandal ortaya çıkmıştı. Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.
FOX TV'nin algı operasyonu sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri önceki gün Portakal'ın 8.3 dönümlük çiftlik evinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda çıkan rapora SABAH ulaştı. Rapora göre, Fatih Portakal'ın kaçak olarak yaptırdığı ve İmar Barışı'na başvuruda bulunmadığı 40 metrekarelik sundurma alan yıkılacak.
KAYITLI ÜÇ KAÇAK
Rapora göre, Portakal 107 metrakarelik 4 adet kaçak yapıdan 3'ü için İmar Barışı'na başvurdu ve 67 metrekarelik alanı Yapı Kayıt Belgesi alarak yasal hale getirdi. Rapora göre Portakal, tek katlı ağaç kütükler üzerinde temeli olmayan 36 metrekarelik kaçak alan ile 21 metrekarelik ve 10 metrekarelik ticari kullanım amaçlı tek katlı yapılar için 23 Ekim 2018'de İmar Barışı'na başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı. Ancak Portakal'ın, lüks çiftliğindeki evinin tam önünde bulunan 40 metrekarelik sundurma kaçak yapıyla ilgili bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Bu tespitin ardından CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan kaçak yapıyı yıkması bekleniyor.
KÜMESİ YERİNDE KALACAK
Fatih Portakal'ın "yasak ve çürük yapıları yasal hale getirdiler" diyerek eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığının ortaya çıkması üzerine kendisine yönelik tepkileri savmak için kaçak yapının 'tavuk kümesi' olduğunu söyleyerek skandalı örtbas etmeye çalışmıştı. Portakal, "Kümesimi yıkmayın, tavuklarımı evsiz bırakmayın" diyerek yapılan işlemlerle dalga geçmişti. İnceleme raporuna göre, Portakal'ın çiftliğinde bulunan tavuk kümesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı da ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA PORTAKAL'A BÜYÜK TEPKİ
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak yapılarıyla ilgili tepkiler sürüyor. Halil Karadere isimli vatandaş, "İmardan malı götürmüşsün. Hani karşıydın imar affına" diye yazarken, Garip Yolcu isimli Twitter kullanıcısı, "12 tane tavuk için 4 milyonluk bir çiftliğim olmadı şu yalan dünyada" diye yazdı. Evren Seyit Yazıcı ise, gazeteci Uğur Mumcu'nun "Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken de Atatürk maskesi taktılar" sözüne atıfta bulunarak, "Onun ne demek istediğini şimdi daha iyi anladık. Halkçılıktan bahseden milyarlık kansızlar, utanmadan eleştirdikleri imar barışına ilk koşanlar oysa ki" dedi. Ömer Göze ise, "Yılmaz Özdil, Can Dündar, Fatih Portakal'ın ortak özelliğini bununuz" diye tweet attı.
Sabah
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun evinin bahçesinde ruhsatsız silah ele geçirildi
- Mehmetçik Tel Abyad'da tedbirleri artırdı
- Galip Bülbül Adana'daki alçak saldırıyı anlattı
- DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu gözaltına alınınca kirli ittifak bir kez daha harekete geçti
- İşte CHP'nin utanmaz yüzü! Psikopat aileye sahip çıktılar
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ilk yerli MR cihazı müjdesi
- İYİ Parti'den aday gösterilen Emre Kınay'dan itiraf! Akşener'le yaptığı konuşmayı ifşa etti
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerde incelemelerde bulundu
- Başkan Erdoğan’dan Meltem Çetin'e tam destek
- Ramazan Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?
- ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları
- Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
- Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
- THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!