CHP'li Deniz Atabay'dan şaibeli yıkım!
'İcradan satılık belediye sarayı' haberleriyle uzun süre gündemi meşgul eden Didim Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay, belediyeyi icraya veren müteahhiten intikam aldı.CHP'li Atabay, işadamına ait arsadaki yapıları yıktı.
CHP'li Didim Belediyesi, ruhsatını iptal ettiği için mahkeme kararıyla 1.5 milyon lira ödemeye mahkum olduğu ve borcunu ödemediği için kendisini icraya veren şirkete misilleme yaptı.
İCRAYA VERMİŞTİ
Belediye kıyı şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle işadamı Ahmet Orak'a ait alandaki yapıları yıkıp konteyneri kaldırdı. 'İcradan satılık belediye sarayı' haberleriyle uzun süre gündemi meşgul eden Didim Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay, belediyeyi icraya veren işadamı Ahmet Orak'ın şirketlerine kestiği usulsüz cezaların ardından Orak'a ait şirketin mülkiyetinde bulunan alanda yapılan inşaatları yıktırdı. Sweet Maril şirketi mülkiyetindeki Mersindere mahallesi içinde denize sıfır olarak beton atılan ve çit ile çevrilen ayrıca içerisinde konteyner konularak yapı haline dönüştürülen parselde belediye ekiplerince gerçekleşen yıkım esnasında zabıta ekipleriyle işçiler arasında arbede çıktı.
İŞ MAKİNELERİ GİRDİ
Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı arbedeye polis müdahale etti. Polisin parsel etrafında güvenlik tedbiri almasının ardından bölgeye iş makineleri girdi. Yıkım esnasında kıyı kenar çizgisine 50 metre ihlali sebebiyle bölgeye atılan beton kaldırılırken çitler ise söküldü. Parseldeki konteyner ise iş makinelerince kaldırıldı.
EMSAL YAPILAR DURUYOR
Kıyı kenar çizgisini ihlal etmediğini savunan ve tüm yapıların mülkiyeti şirketlerine ait olan alan içerisinde olduğunu dile getiren işadamı Ahmet Orak, "İmar planında park olarak ayrılan ve mülkiyeti şirketimize ait olan parselde kamulaştırma yapılmaması nedeniyle 300 bin TL para harcayıp etrafını çevirdik. Bazı yapılar için de yapı kayıt belgesini aldık. Bu alan devletin kıyı alanları kapsamında değil. Etrafımızda emsal niteliğindeki yapılar dururken bize yönelik bu uygulama hukuki değil, tamamen Başkan Atabay'ın bize husumetinden kaynaklanmaktadır. Biz devletin hazine arazisini talan etmedik, ama belediye yıkım adı altında bize ait parseldeki toprakları kamyonlara yükleyip götürdü" diye konuştu.
Yıkım öncesi belediye ekipleri ile işçiler arasında arbede çıktı. Kazma ve küreklerin konuştuğu arbede sırasında sosyal mesafeler unutuldu.
CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay
Başkan Atabay, Kaymakamlığa gönderdiği yazıda ilçe sınırları içindeki yıkımları Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Haziran tarihine kadar ertelediklerini duyurmuştu. Ancak intikam salgın dinlemedi.
Belediye, Ahmet Orak'a ait alandaki yapıları yıkıp konteyneri kaldırdı.
YENİASIR
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