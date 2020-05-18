Başkan Erdoğan’dan Meltem Çetin'e tam destek
İstanbul’daki evinde 6 yıl önce başını duvara çarpınca yatalak kalan 22 yaşındaki voleybolcu Meltem Çetin’in dramı tüm Türkiye’yi ağlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç kızın annesiyle telefonda görüşerek kendilerine her türlü desteğin verileceğini bildirdi
Voleybolda ve öğrenim gördüğü Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi'ndeki başarısıyla dikkat çeken Meltem Çetin, 16 yaşındayken evinde dengesini kaybedince başını kolona çarptı ve beyin travması geçirdi. 6 yıldır yatalak kalan talihsiz bütün duyu organlarını kaybetti. Sadece konuşabilen Meltem, geçen perşembe 3'üncü kez ameliyat edildi. SABAH'ta "Meltem'e Hayat Operasyonu" başlığıyla manşet olan Meltem'e dün çok önemli destekler geldi.Anne Türkan Çetin'i ilk olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ aradı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmiş olsun telefonu açtı.
İstanbul'daki özel bir hastanede 8 saatlik süren bir operasyonla ameliyat edilen Meltem'in hastanedeki tedavisi sürüyor. En büyük destekçisi ise kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan annesi Türkan Çetin.
Anne ile konuşan Bakan Kasapoğlu, kızının yeniden sağlığına kavuşması için yıllardır çaba harcayan anneye, "Meltem'in geçirdiği talihsiz kazadan maalesef çok geç haberimiz oldu. Bundan sonrası için ne gerekiyorsa yapılacak. Gerekli olan destek sağlanacak. Moralinizi bozmayın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Meltem'e en büyük geçmiş olsun dileği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peş peşe gelen telefonlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden anne Türkan Çetin, o anları SABAH ile paylaştı. Türkan Çetin, "Önce Voleybol Federasyonu Başkanımız aradı. Daha sonra Spor Bakanımız aradı ve Meltem'in sağlık durumunu sordu. Son gelen telefon ise adeta bizi şok etti. Arayan Cumhurbaşkanımızdı. Önce geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazanın nasıl olduğunu sordu, ben de anlattım. Daha sonra bana, 'Endişe etmeyin. Ne gerekiyorsa organize edeceğiz. Gereken neyse yapılacak. Merak etmeyin.' dedi. Allah ondan razı olsun. İnanın şaşkınım. İnşallah kızım bir an önce sağlığına kavuşur." diye konuştu.
'SALİH İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK'
HOLLANDA'DA lösemi hastası olan ve 14 Mayıs'ta Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla alınan Salih Kör'ün (21), İstanbul Bakırköy Dr. Sait Konuk Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Başkan Erdoğan Salih ve ailesini arayarak "Devlet sizin için ne gerekiyorsa yapacak" dedi. Sağlık Bakanı Koca'nın da aradığı anne Rahşan Kör "Bu zor günlerimizde Başkanımız Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Koca'nın yanımızda olması bizleri bir hayli mutlu etmiştir. Türkiye'miz yıllar önce böyle miydi? Nerden nereye geldik. Buradan bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.
Sabah
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