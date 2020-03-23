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Son dakika: Tüm gözler bu toplantıda! Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün toplanacak

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANACAK

Son dakika haberi... , koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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