Son dakika: Tüm gözler bu toplantıda! Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün toplanacak
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN KRİTİK DÖNEMDE! SON DURUM NE? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ, CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
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