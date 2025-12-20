CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

SON 5 MAÇTA YENİLGİ YOK

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor ve Gaziantep FK ile sahasında, Trabzonspor ile deplasmanda berabere kaldı. Kartal, söz konusu periyotta 9 puan topladı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.