20 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Beşiktaş Haberleri CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2025 17:33 Güncelleme: 20.12.2025 19:50
CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u Tüpraş Stadı’nda konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetirken, mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe

Ligde geride kalan 16 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 26 puanla haftaya 5. sırada girdi. Son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, ilk yarıyı taraftarı önünde 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Touré de müsabakada görev yapamayacak. Ayrıca Touré, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçlık cezasını sürdürüyor.

CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

SON 5 MAÇTA YENİLGİ YOK

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor ve Gaziantep FK ile sahasında, Trabzonspor ile deplasmanda berabere kaldı. Kartal, söz konusu periyotta 9 puan topladı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

ABRAHAM VE CERNY FORMDA

Siyah-beyazlıların hücum hattında Tammy Abraham ve Vaclav Cerny, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor karşısında 2 gol atan Cerny, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Son iki lig maçında fileleri havalandıran Tammy Abraham ise ligde 7, sezon genelinde ise 12 gole ulaştı.

CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan sevinci yaşayamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ilk yarıyı taraftarı önünde galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör