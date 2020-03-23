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23.03.2020

Son dakika! Bakan Koca 'Çin'den 300 bin tanı kiti daha gelecek' tarih verdi |Video

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık" dedi.

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