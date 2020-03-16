Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap açıklamasında, "Kelle paça çorbası bağışıklık sistemi için şarttır da yanlış bilgidir. Bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiği gösterilmiş herhangi bir gıda yoktur. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarla bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış 3 uygulama vardır. Bunlar dengeli beslenme, yeterli bir uyku ve düzenli fizik egzersiz şeklindedir" dedi. İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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