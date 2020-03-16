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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap açıklamasında, "Kelle paça çorbası bağışıklık sistemi için şarttır da yanlış bilgidir. Bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiği gösterilmiş herhangi bir gıda yoktur. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarla bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış 3 uygulama vardır. Bunlar dengeli beslenme, yeterli bir uyku ve düzenli fizik egzersiz şeklindedir" dedi. İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:38
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

Ev yapımı turşuların, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemine bir miktar destek verdiği ancak içerdiği tuz nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği, burnun tuzlu suyla yıkanmasının virüsün bulaşıcılığını engellemediği, bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiğine yönelik kanıtlanmış herhangi bir gıdanın bulunmadığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Azap, öncelikle tedbirli olunması ve önerilen hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

"AŞIRI SICAK İÇECEKLER, FAYDADAN ÇOK ZARAR VEREBİLİR"

Azap, yeni tip koronavirüs açısından test sonucu pozitif çıkan her hasta için hastalık seyrinin farklı olabileceğini ifade ederek, Kovid-19'a dair doğru bilenen yanlışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış

"YANLIŞ: Her Kovid-19 enfekte olgu, ağır ve ölümcül seyretmektedir.