19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, açıkladı! Koronavirüs kış hastalığı mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! KORONA KIŞ HASTALIĞI MI?

  Üyesi Prof. Dr. , "'Korona kış hastalığıdır' demek için henüz yeterli kanıt yok. Bu virüs kış ayında başladı ve 'de de o esnada kış mevsimi vardı; fakat şu an sıcak iklimden bildirilen vakalar da var. Bundan dolayı 'Bu olay iklim olayıyla ilgilidir' diye henüz cesaretle söyleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üyesi Prof. Dr. , Covid 19 salgınının kış ayında başladığını, ancak olgu bildiren ülkeler arasında aynı zamanda sıcak iklimi olanların da olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akçay, "Bu nedenle 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için henüz yeterli kanıt yok. Bu virüs kış ayında başladı ve 'de de o esnada kış mevsimi vardı; fakat şu an sıcak iklimden bildirilen vakalar da var. Bundan dolayı 'Bu olay iklim olayıyla ilgilidir' diye henüz cesaretle söyleyemiyoruz" dedi.

"İLAÇ TEDAVİSİ GEREKLİ OLGULARA UYGULANIYOR"

Prof. Dr. Akçay, koronavirüs hastalarına uygulanan destek tedavisine değinerek, "Çin'den ve 'dan olgu örnekleri tedavi edilirken başka anti viral ilaçlar denenmiş. Bunlardan bazısı da anti HIV ilaçları ve bu yönde etkili olduğuna dair raporlarda yayımlanmış durumda. 'Sıtma ilaçları da hafif olgularda etkilidir' raporları var. Bunlara istinaden bu ilaçlar tarafından temin edildi ve ilaç tedavisi de gerekli olgulara şu an uygulanır halde. Virüsün kendisine yönelik henüz özel bir ilacı üretilemedi. Ama bu tür diğer hastalıklara iyi gelen ilaçların da bu hastalıkta kullanılabileceği bildiriliyor" ifadelerini kullandı.

"1 METRE MESAFE SOSYAL İZOLASYON İÇİN YETERLİ"

Prof. Dr. Akçay, hastalığın yayılmaması için yakın temastan kaçınılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "1 metre mesafe sosyal izolasyon için yeterli. Çünkü solunum yolundan çıkan damlacıkların, karşısındaki insanın nefesine geçmemesi 1 metreyle sınırlı olabiliyor, havada asılı kalmıyor, yüzeylere yapışıyor. O yüzeylerin de düzenli temizlenmesi ve ellerin yıkanmasının sonucunda el aracılığıyla gözümüze ya da mukozalarımıza bulaşmayabiliyor" dedi.

"HER OLGUYA TEST UYGULANMIYOR"

Prof. Dr. Akçay, her olguya tarama test uygulanmadığının altını çizerek, "Her olguya tabii ki istenmiyor; çünkü kişinin öncelikle olası olgu tanımına uyması lazım. Olası olgu tanımına uyan kişilerde ancak test yapılması gerekiyor. Her vakıf üniversitesi olsun özel hastane olsun bunu yapabilir, oralarda da öğretim üyeleri çalışıyor. Ama özel laboratuvarlarda 'Ben bunu yapıyorum' diye bilgiler üretildi. Bunlar onaylanmadı. Yoksa şuanda özel hastane ya da devlet hastanesi gibi ayrım yapmaktansa doğru yapan merkezlerin bakanlık tarafından onaylanması, uygun olan bu" dedi.

"İLETİŞİMSİZ OLDUĞUMUZ SAAT YOK"

Prof. Dr. Akçay, Bilim Kurulu üyeleri olarak sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Haftada en az 2 kez olmak üzere toplanıyoruz. Sayın bakanımız ve bakan yardımcılarımız bu konuda talimatları iletiyorlar, biz de takvimimizi buna göre ayarlayıp, toplanıyoruz. Şu ana kadar da telekonferansla değil; ama kendi iletişim hattımız var onun üzerinde de çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Yani iletişimsiz olduğumuz saat yok" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması! Türkiye'de koronavirüs nedeniyle cay kaybı 3'e yükseldi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI! TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAY KAYBI 3'E YÜKSELDİ
Son dakika haberi... Çin koronavirüs corona virüs konusunda dünyaya yalan söylemiş! Dünya Sağlık Örgütü paylaştı SON DAKİKA HABERİ... ÇİN KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) KONUSUNDA DÜNYAYA YALAN SÖYLEMİŞ! DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ PAYLAŞTI
Sahte koronavirüs genelgesini yayan FETÖ'cü isim Emre Akgün çıktı SAHTE KORONAVİRÜS GENELGESİNİ YAYAN FETÖ'CÜ İSİM EMRE AKGÜN ÇIKTI
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler SON DAKİKA: KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATMA KARARI ALDILAR! İŞTE O AVM'LER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA