Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Çikolata kutusu, gizli oda ve milyonluk rüşvet
CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde gündeme gelen "çikolata kutusunda rüşvet" yönteminin, CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde de uygulandığı ortaya çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarında; çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici detaylar yer aldı.
CHP'li Üsküdar Belediyesinde gündeme gelen "çikolata kutusunda rüşvet" yönteminin, CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesinde de uygulandığı ortaya çıktı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da olduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturma dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanık ifadeleri, belediyedeki devasa usulsüzlük ağını gözler önüne serdi. Soruşturma detaylarında, çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.
ÇİKOLATA KUTUSUNDA 1.2 MİLYON DOLAR
Soruşturma dosyasında yer alan CİMER ihbarı ve tanık beyanlarına göre, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği öne sürüldü.
GİZLİ ODAYA POŞETLE BIRAKILAN PARALAR
Sabah'ın haberine göre etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya ise MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskanını 73 gün boyunca alamadığını belirtti.