Sorunu çözmek için Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Alkaya, oda içerisinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini ifade etti. Alkaya, iskan onayını alabilmek için 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesinin düzenlendiğini açıkladı.

250 MİLYON TL'LİK İMAR PAZARLIĞI



Dosyadaki iddialara göre, 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesinde imar planına aykırı 1+1 daireler ve kaçak alanlar açabilmek adına 250 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yapıldı.

Müşteki Kürşat Kaya, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin ile konutlar için 70 milyon TL, ticari alanlar için 180 milyon TL karşılığında anlaşıldığını öne sürdü.

Soruşturmaya giren 11 dakika 22 saniyelik bir ses kaydında ise rüşvetin adının "bağış" olarak değiştirildiği görüldü. Bir müteahhit, belediye yetkililerinin "Bağışta bulunmazsan iskanı vermeyiz" diyerek kendisinden yüz milyon TL tutarında televizyon ve bilgisayar gibi ürünler talep ettiğini aktardı.