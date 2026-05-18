CHP'li Üsküdar Belediyesi’nde "danışmanlık" kılıflı rüşvet çarkı: 7 şüpheli tutuklandı
Üsküdar Belediyesi’ndeki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, “danışmanlık hizmeti” adı altında usulsüz kazanç elde edildiği öne sürülürken, kurulan yapıya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, belediye koridorlarındaki usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.
İddiaya göre, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin talimatları doğrultusunda hareket eden bir grubun, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden çeşitli taleplerde bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, bazı müteahhitlerin Kent A.Ş ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya yönlendirildiği, bu yöntem üzerinden milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiğinin iddia edildiği öğrenildi.
14 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "irtikap" suçuna ilişkin elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için harekete geçti. İstanbul'da 13, Muğla'da ise 1 olmak üzere toplam 14 adrese cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay ile Kent A.Ş çalışanları Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, soruşturma dosyasındaki deliller ile "irtikap" suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesini dikkate alarak 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.