CHP'li Üsküdar Belediyesi’nde "danışmanlık" kılıflı rüşvet çarkı: 7 şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin talimatları doğrultusunda hareket eden bir grubun, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden çeşitli taleplerde bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, bazı müteahhitlerin Kent A.Ş ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya yönlendirildiği, bu yöntem üzerinden milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiğinin iddia edildiği öğrenildi.