Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 55 şüpheliden, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. On dört şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken bir şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki ses ve video kayıtları ile müşteki beyanlarında, belediyedeki imar ve ruhsat işlemleri sırasında bazı müteahhitlerden haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.

İŞ İNSANI F.K.'DEN RÜŞVET BASKISI İDDİASI

Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren iş insanı F.K., ruhsat işlemleri sırasında belediye yöneticileri ve çalışanları tarafından baskıya maruz bırakıldığını ileri sürdü.

F.K., işlemlerin her aşamasında kendilerine "kök söktürüldüğünü" belirterek belediye görevlileri hakkında şikâyetçi oldu. İş insanının iddialarına ilişkin ses ve video kayıtlarını da savcılığa sunduğu kaydedildi.

ZABITA MÜDÜRÜ HAKKINDA 100 BİN LİRALIK İDDİA

F.K., Etimesgut'taki 260 dairelik projesinde bulunan reklam brandalarının sökülmemesi karşılığında dönemin Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın kendisinden 100 bin lira istediğini iddia etti.

Bu talebi kabul etmemesinin ardından reklam brandalarının kısa sürede söküldüğünü öne süren F.K., yaşananlara ilişkin görüntü ve ses kayıtlarını CD içerisinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiğini bildirdi.

MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ PARAVAN OLARAK MI KULLANILDI?

Müşteki ifadelerinde, ruhsat işlemleri tamamlanmayan müteahhitlerin Etimesgut Müteahhitler Derneğine yönlendirildiği ileri sürüldü.

Derneğin, "işlemleri hızlandırma" vaadiyle para tahsil etmek amacıyla kullanıldığı; toplandığı iddia edilen paraların belediye yöneticileri arasında paylaştırıldığı öne sürüldü.

İfadelerde ayrıca söz konusu paranın bir bölümünün İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldığı iddiasına da yer verildi. Bu iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

"BU BÖLGEDE SİZE İŞ YAPTIRMAYIZ" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; F.K., dernek seçimlerine de müdahale edildiğini öne sürdü. Müşteki, 3 Ekim 2025'te belediye başkanlık makamında 27 kişinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini ve toplantıda Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğunu söyledi.

F.K.'nin ifadesine göre muhalif müteahhitler toplantıda şu sözlerle tehdit edildi:

"İnşaatlarınızı durdururuz, ruhsat vermeyiz, bu bölgede size iş yaptırmayız."

BEŞİKÇİOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık, Beşikçioğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap", "zimmet" ve "rüşvet almak" suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Etimesgut Belediyesine yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı İçişleri Bakanlığının resmî açıklamasında duyurulmuştu.