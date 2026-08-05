Pensilvanya’dan Marmaris’e uzanan ihanet zinciri ahaber.com.tr'de! FETÖ'cü Burkay Karatepe: İmamın talimatlarına uydum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yılı aşkın firarın ardından yakalandı. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı savcılık ifadesinde Karatepe, ortaokul yıllarından itibaren FETÖ tarafından örgüt içinde yetiştirildiğini, "Selim" kod adını kullandığını, Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüştüğünü ve kurmaylık sınavı sorularının kendisine verildiğini anlattı. Suikast girişimi öncesinde yapılan gizli toplantıyı, Marmaris'teki baskını ve yıllarca sahte kimlikle nasıl saklandığını da açıklayan Karatepe, "İmamın talimatlarına uydum, pişmanım." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin 10 yılı aşkın firarı sona erdi.
SUİKAST TİMİNDEKİ HAİN 10 YIL SONRA YAKALANDI
Hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Karatepe'nin verdiği savcılıkta ifadede örgüt içerisindeki geçmişi, darbe hazırlıkları, suikast timindeki faaliyetleri ve yıllarca süren firar dönemine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.
"SELİM" KOD ADINI KULLANDI
Karatepe, ortaokul yıllarından itibaren örgüt yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu ve askerî okul döneminde özel olarak yetiştirildiğini kabul etti.
Askerî okulda bulunduğu dönemde "Selim" kod adını kullandığını belirten Karatepe, mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü hatlar üzerinden görüştüğünü anlattı.
Karatepe, örgüt içerisindeki ilişkisini gizlemek amacıyla lojmandaki evlerinin önüne boş içki şişeleri bırakıldığını da söyledi.
Evliliğinin örgüt tarafından gerçekleştirilen "katalog evlilik" olduğunu belirten Karatepe, eşlerin yapılanma içerisinde deşifre olmayan kişiler arasından seçildiğini ifade etti.
KURMAYLIK SINAV SORULARININ VERİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Karatepe'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de askerî kariyerindeki örgüt desteğine ilişkin beyanları oldu.
Kurmaylık sınavı öncesinde soruların kendisine verildiğini kabul eden Karatepe, askerî okul ve meslek hayatı boyunca örgüt tarafından kayrıldığını anlattı.
Karatepe'nin darbe girişiminde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde de örgütle olan ilişkinin etkili olduğunu söylediği öğrenildi.
PENSİLVANYA'DA FETULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ
Karatepe, 2012 yılının yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir paraşüt kursuna katıldığını söyledi.
Bu dönemde Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğünü kabul eden Karatepe, görüşmenin 10-15 dakika sürdüğünü ve Gülen'in kendisine dua okuduğunu anlattı.
Soruşturma makamları, bu beyanları Karatepe'nin örgüt içerisinde özel olarak yetiştirilen ve kritik görevler için seçilen bir isim olduğuna ilişkin deliller arasında değerlendirdi.
DARBE ÖNCESİ MAHREM EVDE GİZLİ TOPLANTIYA KATILDI
Karatepe, darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir "mahrem abi" evinde düzenlenen toplantıya katıldığını söyledi.
Toplantıya Mehmet Cantaz'ın yönlendirmesiyle gittiğini anlatan Karatepe, burada İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Enes Yılmaz, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk ve Mehmet Demir'in de bulunduğunu belirtti.
Toplantıda kendilerine yakın zamanda "önemli bir faaliyet" gerçekleştirileceğinin söylendiğini aktaran Karatepe, grubun başında Şükrü Seymen'in bulunacağının bildirildiğini ifade etti.
Karatepe, toplantıya katılanlara yapılacak faaliyetten eşlerine dahi söz etmemeleri yönünde talimat verildiğini anlattı.