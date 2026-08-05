Pensilvanya’dan Marmaris’e uzanan ihanet zinciri ahaber.com.tr'de! FETÖ'cü Burkay Karatepe: İmamın talimatlarına uydum

Evliliğinin örgüt tarafından gerçekleştirilen "katalog evlilik" olduğunu belirten Karatepe, eşlerin yapılanma içerisinde deşifre olmayan kişiler arasından seçildiğini ifade etti.

"SELİM" KOD ADINI KULLANDI Karatepe, ortaokul yıllarından itibaren örgüt yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu ve askerî okul döneminde özel olarak yetiştirildiğini kabul etti.

Karatepe'nin darbe girişiminde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde de örgütle olan ilişkinin etkili olduğunu söylediği öğrenildi.

Kurmaylık sınavı öncesinde soruların kendisine verildiğini kabul eden Karatepe, askerî okul ve meslek hayatı boyunca örgüt tarafından kayrıldığını anlattı.

Karatepe'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de askerî kariyerindeki örgüt desteğine ilişkin beyanları oldu.

PENSİLVANYA'DA FETULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Karatepe, 2012 yılının yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir paraşüt kursuna katıldığını söyledi.

Bu dönemde Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğünü kabul eden Karatepe, görüşmenin 10-15 dakika sürdüğünü ve Gülen'in kendisine dua okuduğunu anlattı.

Soruşturma makamları, bu beyanları Karatepe'nin örgüt içerisinde özel olarak yetiştirilen ve kritik görevler için seçilen bir isim olduğuna ilişkin deliller arasında değerlendirdi.