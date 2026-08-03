Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırmak" , "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

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Beşikçioğlu'nun, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin dün aldığı kararla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Etimesgut Belediyesine yönelik mali suç operasyonu düzenlenmişti.

İçişleri Bakanlığının 30 Temmuz 2026 tarihli açıklamasına göre, 37 belediye çalışanı ile 18 firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Operasyonda 52 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Hâkimlik, Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek, Beşikçioğlu'nun koruması Hüseyin Yılmaz, ETİMKENT AŞ yönetim kurulu üyeleri ve ihale komisyonunda görev alan bazı isimlerin de bulunduğu belirtildi.