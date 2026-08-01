Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı anlar (ahaber.com.tr)

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Açıklamada, Sinem Dedetaş hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 sorgu numaralı kararıyla tutuklama kararı verildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI DUYURDU

Bakanlık, tutuklama kararının ardından Dedetaş'ın görevden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.