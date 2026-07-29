Üsküdar Belediyesi'ne çikolata kutusunda binlerce dolar rüşvet: Kalanı da spor çantasında elden teslim
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ağı kuruldu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini öne sürdü. İfadesinde, paranın bir kısmının çikolata kutusunda teslim edildiğini de iddia etti.
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
KRİPTOLU KAPALI DEVRE MAİL ÜZERİNDEN RÜŞVET AĞI
Açıklamada, Üsküdar Belediyesince yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu-kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirtildi.
PARAVAN DANIŞMANLIK HİZMETİ
MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı vurgulanan açıklamada, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği, bunun da mağdur müteahhitlerin beyanları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün raporlarıyla belirlendiği anlatıldı.
SİNEM DEDETAŞ'IN MAKAM ODASINA 860 BİN DOLAR RÜŞVET PARASI
Öte yandan etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhitin, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini itiraf ettiği, eylemin baz kayıtları ile de teyit edildiği tespit edildi.