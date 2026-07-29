Üsküdar Belediyesi'ne çikolata kutusunda binlerce dolar rüşvet: Kalanı da spor çantasında elden teslim

.... İnşaat isimli firmanın iskan ruhsatı başvuru sürecinde Ulaş MEYDAN beni Nazım AKKOYUNLU ile bu konuyu görüşmem için yönlendirdi. Ben tarihini hatırlamadığım bir tarihte Nazım AKKOYUNLU 'nun belediyedeki odasında yüz yüze .... inşaatın iskan ruhsatı almak istediğine dair görüşmeyi gerçekleştirdim. Nazım AKKOYUNLU bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 Milyon ya da 30 Milyon TL miktar yazmaktaydı. Ben Nazım AKKOYUNLU 'nun yanından ayrıldıktan sonra beni .... yapı inşaat isimli firmanın proje mimarı olan .... aradı. Kendileriyle iskan ruhsatı meselesi için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebapta buluşmak üzere randevulaştık. Nakkaş Kebapta buluştuğumuzda ben, ... yapı isimli firmanın sahibi ... , ismini bilmediğim oğlu, mimar ... ve ...'ın tanıdığı olduğunu düşündüğüm sakallı şu an ismini hatırlamadığım bir şahıs daha vardı. Bu sakallı tanımadığım şahıs ... 'ın ortağı veya kardeşi olabilir.

İfadeye göre, ilk ödeme yaklaşık 300 bin dolar çikolata kutusuna konularak belediye otoparkında teslim edildi. (AA)

700-800 BİN DOLARI İKİ PARÇA HALİNDE VERDİLER

Nakkaş Kebapta ben kağıtta yazan miktarı inşaatlarının iskan ruhsatı için talep edilen miktarın bu olduğunu söyledim. ... yapının yapmış olduğu inşaatın ada ve parsel bilgilerini bilmiyorum ancak söz konusu inşaatın Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe mevkiinde olduğunu biliyorum. Ben kağıttaki rakamı kendilerine ilettim. Kendileri de teklifimi kabul ettiler, sonrasında o zamanın talep edilen 25-30 Milyon TL'nin karşılığı olacak şekilde 700-800 bin Amerikan dolarını bana iki parça halinde elden teslim ettiler.

ÇİKOLATA KUTUSUNUN İÇİNDE 300 BİN DOLAR

Bana parayı teslim eden şahıs yemekte Nakkaş Kebapta buluştuğumuzdaki sakallı ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim şahıs bana parayı teslim etti. Yaklaşık 300 küsür bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesinin otoparkında çikolata kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti.