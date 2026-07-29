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Üsküdar Belediyesi'ne çikolata kutusunda binlerce dolar rüşvet: Kalanı da spor çantasında elden teslim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi'ne çikolata kutusunda binlerce dolar rüşvet: Kalanı da spor çantasında elden teslim

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ağı kuruldu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini öne sürdü. İfadesinde, paranın bir kısmının çikolata kutusunda teslim edildiğini de iddia etti.

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

KRİPTOLU KAPALI DEVRE MAİL ÜZERİNDEN RÜŞVET AĞI

Açıklamada, Üsküdar Belediyesince yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu-kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirtildi.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. (AA)Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

PARAVAN DANIŞMANLIK HİZMETİ

MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı vurgulanan açıklamada, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği, bunun da mağdur müteahhitlerin beyanları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün raporlarıyla belirlendiği anlatıldı.

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, ruhsat süreçlerinin kriptolu kapalı devre e-posta ağı ve Excel tabloları üzerinden koordine edildiği öne sürüldü. (ahaber.com.tr)Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, ruhsat süreçlerinin kriptolu kapalı devre e-posta ağı ve Excel tabloları üzerinden koordine edildiği öne sürüldü. (ahaber.com.tr)

SİNEM DEDETAŞ'IN MAKAM ODASINA 860 BİN DOLAR RÜŞVET PARASI

Öte yandan etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhitin, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini itiraf ettiği, eylemin baz kayıtları ile de teyit edildiği tespit edildi.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhitin sözleri (ahaber.com.tr)Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhitin sözleri (ahaber.com.tr)

İşte şahsın ifadesi...

30 MİLYON TL'YE YAKIN PARA İSTEDİLER

.... İnşaat isimli firmanın iskan ruhsatı başvuru sürecinde Ulaş MEYDAN beni Nazım AKKOYUNLU ile bu konuyu görüşmem için yönlendirdi. Ben tarihini hatırlamadığım bir tarihte Nazım AKKOYUNLU'nun belediyedeki odasında yüz yüze .... inşaatın iskan ruhsatı almak istediğine dair görüşmeyi gerçekleştirdim. Nazım AKKOYUNLU bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 Milyon ya da 30 Milyon TL miktar yazmaktaydı. Ben Nazım AKKOYUNLU'nun yanından ayrıldıktan sonra beni .... yapı inşaat isimli firmanın proje mimarı olan .... aradı. Kendileriyle iskan ruhsatı meselesi için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebapta buluşmak üzere randevulaştık. Nakkaş Kebapta buluştuğumuzda ben, ... yapı isimli firmanın sahibi ..., ismini bilmediğim oğlu, mimar ... ve ...'ın tanıdığı olduğunu düşündüğüm sakallı şu an ismini hatırlamadığım bir şahıs daha vardı. Bu sakallı tanımadığım şahıs ...'ın ortağı veya kardeşi olabilir.

İfadeye göre, ilk ödeme yaklaşık 300 bin dolar çikolata kutusuna konularak belediye otoparkında teslim edildi. (AA)İfadeye göre, ilk ödeme yaklaşık 300 bin dolar çikolata kutusuna konularak belediye otoparkında teslim edildi. (AA)

700-800 BİN DOLARI İKİ PARÇA HALİNDE VERDİLER

Nakkaş Kebapta ben kağıtta yazan miktarı inşaatlarının iskan ruhsatı için talep edilen miktarın bu olduğunu söyledim. ... yapının yapmış olduğu inşaatın ada ve parsel bilgilerini bilmiyorum ancak söz konusu inşaatın Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe mevkiinde olduğunu biliyorum. Ben kağıttaki rakamı kendilerine ilettim. Kendileri de teklifimi kabul ettiler, sonrasında o zamanın talep edilen 25-30 Milyon TL'nin karşılığı olacak şekilde 700-800 bin Amerikan dolarını bana iki parça halinde elden teslim ettiler.

ÇİKOLATA KUTUSUNUN İÇİNDE 300 BİN DOLAR

Bana parayı teslim eden şahıs yemekte Nakkaş Kebapta buluştuğumuzdaki sakallı ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim şahıs bana parayı teslim etti. Yaklaşık 300 küsür bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesinin otoparkında çikolata kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti.

Kalan 400-500 bin dolarlık bölümün ise spor çantasıyla farklı bir noktada elden teslim edildiği iddia edildi. (AA)Kalan 400-500 bin dolarlık bölümün ise spor çantasıyla farklı bir noktada elden teslim edildiği iddia edildi. (AA)

SPOR ÇANTASINDA 400-500 BİN DOLAR

Kalan tutarı yine tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Kısıklı mevkinden Ümraniye istikametine giderken sol tarafta kalan Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yanındaki otoparkta spor çanta ile teslim etti. Ben teslim edilen 700-800 bin dolardan Ulaş MEYDAN'ın ihtiyacı kadar al demesi üzerine yaklaşık 50-100 bin doları kendime aldım. Kalan 600-700 bin doları parça parça halinde Üsküdar Belediyesindeki makam odasında Ulaş MEYDAN'a elden teslim ettim.

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