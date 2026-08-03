CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 44 TUTUKLAMA TALEBİ! Durum İsim Görevi / Mesleği Tutuklama Talebi Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkanı Mutlu Kerimoğlu Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ali Coşar Temizlik İşleri Müdürü Tarhan Özkaya Mali İşler Müdürü Serpil Zengin İmar İşleri Müdürü Koray Yıldız Belediye Memuru Rıza Emrah Altınok Belediye Memuru Cem Berk Erdinç Belediye Başkanı Özel Kalemi Muzaffer Çakır Etimkent AŞ Genel Müdürü Adem Daşçı Fen İşleri Çalışanı Ozan Yiğit CHP Belediye Meclis Üyesi Zülküf Sancar Zabıta Müdürü Levent Bozkurt Destek Hizmetleri Müdürü Atilla Akyürek Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özkan Tosun Emlak ve İstimlak Müdürü Hüseyin Ünlü İhale Komisyonu Üyesi Baki Gökdemir İhale Komisyonu Üyesi Hasan Büyükli Etimkent AŞ Kasa Sorumlusu Fethi Kaan Algan Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Berat Polat Mimar Tahsin Çelik Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yılmaz Erdal Beşikçioğlu'nun Yakın Koruması Yusuf Akbulut Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Şakir Yıldız Mimar Onur Tolunay İhale Komisyonu Üyesi Seyfi Geyik Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İbrahim Sönmez Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Songül Bal Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Çağrı Kekevi Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Akpınar Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Seyid Hamid Haşimi Standart Katı Atık Firma Yetkilisi Engin Pirinçci Standart Katı Atık Firması Çalışanı Mustafa Yücel Şahıs Firması Sahibi Seyit Karlı Seka Tıp Sağlık Sanayi Ticaret AŞ Sahibi Zahide Türkmen (Sesliokuyucu) Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi Koray Perktaş Şahıs Firması Sahibi Atilla Eryiğit FMT Global Firma Yetkilisi Hasan Ceyhan İş Takipçisi Aykut Canikli Çıkıpıs Büfe Sahibi / Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Seçil Düşer İhale Komisyonu Üyesi Perrin Özge Karabaş İhale Komisyonu Üyesi İlay Alkan İhale Komisyonu Üyesi Adli Kontrol Mehmet Kamil Özdurdu Ritim Bilgisayar Kırtasiye Firma Sahibi Fatma Şölen Kara Belediye Memuru / Muzaffer Çakır'ın Özel Kalem Sekreteri Yunus Acar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Seyhan Demirpençe Belediye Meclis Üyesi Seher Eryiğit AER Firma Yetkilisi Eda Şen (Eryiğit) AER Firma Ortağı Çağdaş Bilgin Etimesgut Belediyesi Eski Personeli Hanife Nur Bayram Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi Furkan Hacıfazlıoğlu HFO Grup İnşaat Gıda Enerji İç ve Dış Ticaret AŞ Sahibi Bülent Demirpençe Belediye Meclis Üyesi Hastanede Gürcan Karabaş Etimesgut Belediyesi CHP Meclis Üyesi (Tedavisi devam ediyor) İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat ve edimin ifasına fesat suçlamaları yöneltilen Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu miktarla uyumlu düzenli bir gelir akışı görülmedi. Çeşme'den İstanbul'a uzanan taşınmazlarını, fındık bahçelerini, arsalarını ve lüks aracını tek tek sıralayan Beşikçioğlu, başkan yardımcısının şirketinden gelen 975 bin lirayı "Otel için alınan borç", adaylık için bir meclis üyesinin adresine taşınmasını ise seçim şartı olarak açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi dosyaya yansıdı. BEŞİKÇİOĞLU DÖRT AĞIR SUÇTAN SORGULANDI Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı. Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamalarla ilgili savunma yaptı. 2,5 MİLYONLUK GELİR BEYANI BANKA HESAPLARINA YANSIMADI İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı. ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A KABARIK SERVET LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Buna göre Beşikçioğlu'nun:



- Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri,

- Çeşme'nin Ardıç Mahallesi'nde müstakil evi,

- Urla'da yüzde 50 hisseli müstakil evi,

- İzmir Güzelyalı'da dairesi,

- İstanbul Büyükyalı'da loft dairesi,

- Ankara Güneş Sokak'ta bir dairesi,

- Ayvalık'ta hisseli arsası,

- İki motosikleti ve Audi A6 marka otomobili bulunduğu ortaya çıktı. Beşikçioğlu, bu mal varlığını yıllar içerisindeki birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu. Halkbank ve Garanti Bankasında hesapları bulunduğunu, ayrıca Midas üzerinden kripto yatırım hesabı kullandığını söyledi. "İHALELERDE HERHANGİ BİR GÖREV VE YETKİM YOKTUR" Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul etti. Başkanın genel denetim ve gözetim görevi bulunduğunu da açıkça dile getirdi. Buna karşın belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçleri sorulduğunda, "İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur" savunması yaptı. Çok sayıdaki usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. Başkanlık makamına bağlı denetim birimlerinin varlığı, hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalıştığı beyanı ve gerektiğinde personel hakkında inceleme başlatabilmesi; "Hiçbir şeyden haberim yoktu" savunmasıyla çelişkili bulundu.