CANLI YAYIN

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki ihale ve irtikap soruşturmasında flaş gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki ihale ve irtikap soruşturmasında flaş gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 44 TUTUKLAMA TALEBİ!
Durum İsim Görevi / Mesleği
Tutuklama Talebi Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkanı
Mutlu Kerimoğlu Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
Taylan Özgüven Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
İhsan Bahri Bellek Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
Ali Coşar Temizlik İşleri Müdürü
Tarhan Özkaya Mali İşler Müdürü
Serpil Zengin İmar İşleri Müdürü
Koray Yıldız Belediye Memuru
Rıza Emrah Altınok Belediye Memuru
Cem Berk Erdinç Belediye Başkanı Özel Kalemi
Muzaffer Çakır Etimkent AŞ Genel Müdürü
Adem Daşçı Fen İşleri Çalışanı
Ozan Yiğit CHP Belediye Meclis Üyesi
Zülküf Sancar Zabıta Müdürü
Levent Bozkurt Destek Hizmetleri Müdürü
Atilla Akyürek Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Özkan Tosun Emlak ve İstimlak Müdürü
Hüseyin Ünlü İhale Komisyonu Üyesi
Baki Gökdemir İhale Komisyonu Üyesi
Hasan Büyükli Etimkent AŞ Kasa Sorumlusu
Fethi Kaan Algan Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Berat Polat Mimar
Tahsin Çelik Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yılmaz Erdal Beşikçioğlu'nun Yakın Koruması
Yusuf Akbulut Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
Şakir Yıldız Mimar
Onur Tolunay İhale Komisyonu Üyesi
Seyfi Geyik Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih İbrahim Sönmez Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Songül Bal Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Bahadır Çağrı Kekevi Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Akpınar Etimkent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Seyid Hamid Haşimi Standart Katı Atık Firma Yetkilisi
Engin Pirinçci Standart Katı Atık Firması Çalışanı
Mustafa Yücel Şahıs Firması Sahibi
Seyit Karlı Seka Tıp Sağlık Sanayi Ticaret AŞ Sahibi
Zahide Türkmen (Sesliokuyucu) Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi
Koray Perktaş Şahıs Firması Sahibi
Atilla Eryiğit FMT Global Firma Yetkilisi
Hasan Ceyhan İş Takipçisi
Aykut Canikli Çıkıpıs Büfe Sahibi / Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi
Seçil Düşer İhale Komisyonu Üyesi
Perrin Özge Karabaş İhale Komisyonu Üyesi
İlay Alkan İhale Komisyonu Üyesi
Adli Kontrol Mehmet Kamil Özdurdu Ritim Bilgisayar Kırtasiye Firma Sahibi
Fatma Şölen Kara Belediye Memuru / Muzaffer Çakır'ın Özel Kalem Sekreteri
Yunus Acar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
Seyhan Demirpençe Belediye Meclis Üyesi
Seher Eryiğit AER Firma Yetkilisi
Eda Şen (Eryiğit) AER Firma Ortağı
Çağdaş Bilgin Etimesgut Belediyesi Eski Personeli
Hanife Nur Bayram Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi
Furkan Hacıfazlıoğlu HFO Grup İnşaat Gıda Enerji İç ve Dış Ticaret AŞ Sahibi
Bülent Demirpençe Belediye Meclis Üyesi
Hastanede Gürcan Karabaş Etimesgut Belediyesi CHP Meclis Üyesi (Tedavisi devam ediyor)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat ve edimin ifasına fesat suçlamaları yöneltilen Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu miktarla uyumlu düzenli bir gelir akışı görülmedi.

Çeşme'den İstanbul'a uzanan taşınmazlarını, fındık bahçelerini, arsalarını ve lüks aracını tek tek sıralayan Beşikçioğlu, başkan yardımcısının şirketinden gelen 975 bin lirayı "Otel için alınan borç", adaylık için bir meclis üyesinin adresine taşınmasını ise seçim şartı olarak açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi dosyaya yansıdı.Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi dosyaya yansıdı.

BEŞİKÇİOĞLU DÖRT AĞIR SUÇTAN SORGULANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı.

Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

2,5 MİLYONLUK GELİR BEYANI BANKA HESAPLARINA YANSIMADI

İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı.

Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı.

ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A KABARIK SERVET LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Buna göre Beşikçioğlu'nun:

- Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri,
- Çeşme'nin Ardıç Mahallesi'nde müstakil evi,
- Urla'da yüzde 50 hisseli müstakil evi,
- İzmir Güzelyalı'da dairesi,
- İstanbul Büyükyalı'da loft dairesi,
- Ankara Güneş Sokak'ta bir dairesi,
- Ayvalık'ta hisseli arsası,
- İki motosikleti ve Audi A6 marka otomobili bulunduğu ortaya çıktı.

Beşikçioğlu, bu mal varlığını yıllar içerisindeki birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu. Halkbank ve Garanti Bankasında hesapları bulunduğunu, ayrıca Midas üzerinden kripto yatırım hesabı kullandığını söyledi.

"İHALELERDE HERHANGİ BİR GÖREV VE YETKİM YOKTUR"

Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul etti.

Başkanın genel denetim ve gözetim görevi bulunduğunu da açıkça dile getirdi.

Buna karşın belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçleri sorulduğunda, "İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur" savunması yaptı. Çok sayıdaki usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü.

Başkanlık makamına bağlı denetim birimlerinin varlığı, hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalıştığı beyanı ve gerektiğinde personel hakkında inceleme başlatabilmesi; "Hiçbir şeyden haberim yoktu" savunmasıyla çelişkili bulundu.

2,5 milyon liralık gelir beyanı dikkat çekti.2,5 milyon liralık gelir beyanı dikkat çekti.

"ADRESE TESLİM İHALE" SUÇLAMASINA KARŞILIK 'YETKİM YOK' DEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren bir belediye personeli, çöp toplama ve araç kiralama ihalesinde kendisinin "işin uzmanı" olarak görevlendirildiğini ancak yaklaşık maliyet ve tekliflerin başka kişilerce hazırlanarak yalnızca imza atmasının istendiğini anlattı.

Personel, ihalenin Standart Katı Atık firmasının kazanacağı şekilde hazırlandığını, yaklaşık 50 firmanın katıldığı ihalenin itirazlar üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğini söyledi. Aynı kişi, görevlendirilmesinin Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu ve İhsan Bahri Bellek'in talebiyle yapıldığının kendisine söylendiğini beyan etti.

Beşikçioğlu ise ihalelerin hazırlanması ve firmaların belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisinin bulunmadığını savundu.

250 MİLYONLUK RÜŞVET ANLAŞMASINDA SÖZLÜ ONAYINI KABUL ETMEDİ

İfadedeki bir başka suçlamada, büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için toplam 250 milyon TL'lik rüşvet anlaşması yapıldığına dair tespitler oldu.

Tanık anlatımına göre proje sahibi, konut alanlarındaki değişiklikler için 70 milyon TL, ticari alanlardaki değişiklikler için ise 180 milyon TL üzerinde anlaşıldığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşması yapıldığı, ardından Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onayının alındığı kaydedildi. Beşikçioğlu, kendisi yokken belediyede kendisini temsil ettiğini beyan ettiği kişilerle yürütülen trafiğine yönelik bu suçlamayı da kabul etmedi.

Banka hareketleri mercek altına alındı.Banka hareketleri mercek altına alındı.

"İKİ OTOBÜS PARASI GETİRECEKSİN" BEYANI SORULDU

Bir müteahhit de ruhsat işlemleri sırasında belediyede kendisinden para istendiğini beyan etti. Müşteki, ruhsatının onaylanmasının ardından belediye önünde Beşikçioğlu ile karşılaştığını ve Beşikçioğlu'nun kendisine otobüsleri göstererek, "İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin" dediğini söyledi.

Beşikçioğlu bu beyanın tamamen asılsız ve soyut olduğunu savundu. Dosyada müştekinin belediyedeki bazı görüşmelere ve zabıta müdahalesiyle ilgili görüntüleri soruşturma makamlarına sunduğu belirtildi.

"PARAYI OZAN'A VERDİN Mİ?" BEYANI SORULDU

Dosyadaki bir müşteki, belediyeye ait iki otoparkın kiralanması için Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde dolar cinsinden para verdiğini ileri sürdü. Müşteki, belediyede bulunduğu sırada Beşikçioğlu'nun odaya girdiğini ve kendisine "Parayı Ozan'a verdin mi?" diye sorduğunu beyan etti.

Müşteki, 8 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine Beşikçioğlu'nun "1 milyon 500 bin TL vereceksin" dediğini söyledi. Aynı kişi, Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin lira karşılığı döviz verdiğini ancak kiralama işleminin gerçekleştirilmediğini anlattı. Beşikçioğlu ise suçlamaları reddetti.

İhaleler için ʺYetkim yokʺ savunması yaptı.İhaleler için ʺYetkim yokʺ savunması yaptı.

MALİ MÜŞAVİRİ GÜLTEKİN BAYINDIR'I BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAPTI

Erdal Beşikçioğlu'nun mali müşaviri olduğunu söylediği Gültekin Bayındır'ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği, MASAK kayıtlarının analizinde, hesabına 13 ayrı işlemde toplam 5 milyon 445 bin 50 TL gönderildiği belirlendi.

Bayındır, Beşikçioğlu'nun hesabına en fazla para gönderen gerçek kişiler arasında üst sıralarda yer alırken, tek seferde gönderilen en yüksek tutarın 1 milyon 300 bin TL olduğu görüldü. Yine Gültekin Bayındır'ın oğlu Batuhan Bayındır'dan 2026 yılında 3 transferde gelen 2 milyondan fazla tutar olduğu tespit edildi.

GÜLTEKİN'DEN VE OĞLUNDAN GELEN 7 MİLYONU AŞKIN TUTARI MEDYA FAALİYETLERİYLE AÇIKLAMAYA ÇALIŞTI

Beşikçioğlu'na milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağı sorulduğunda ise işlem işlem açıklama yapmak yerine, "Gültekin Bayındır benim mali müşavirimdir" savunmasına başvurdu. Bayındır'ın yaklaşık 10-12 yıldır kendisinin ve ailesinin muhasebe işlerini takip ettiğini söyleyen Beşikçioğlu, transferlerin "genel olarak" kendisinin ve ailesinin ticari, özellikle medya faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Ancak Beşikçioğlu ödemelerin hangi ticari faaliyet, fatura, sözleşme, alacak veya borç ilişkisine dayandığına dair somut ve işlem bazlı bir açıklama yapmadı. Böylece hesabına giren 5,4 milyon lira için ortaya koyduğu savunma, "Mali müşavirim bütün para işlerimi takip eder" sözleri oldu.

Banka kayıtlarında 977 bin TL, 600 bin TL, 485 bin TL, 386 bin TL, 365 bin 50 TL, 320 bin TL, 218 bin TL ve 212 bin TL gibi dikkat çekici transferlerin bulunması, bazı işlemlerin açıklama bölümünde "kredi kartı ve kredi ödemesi" ifadelerinin yer alması, Beşikçioğlu'nun mali müşavirinin neden kendi şahsi hesabından bu denli yüksek tutarlı ve tekrarlayan ödemeler yaptığı sorusunu gündeme taşıdı.

Behzat Ç. çekimleri soruşturma dosyasında.Behzat Ç. çekimleri soruşturma dosyasında.

BAŞKAN YARDIMCISI KERİMOĞLU'NUN ŞİRKETİNDEN 975 BİN TL

MASAK verileri, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait Nefes Restoran şirketinden Beşikçioğlu'nun hesabına iki günde iki ayrı para transferi yapıldığını ortaya koydu.

Şirket hesabından 26 Aralık 2024'te 700 bin TL, 27 Aralık 2024'te ise 275 bin TL olmak üzere toplam 975 bin TL gönderildi. Beşikçioğlu, paranın gönderildiği sırada yurt dışında bulunduğunu, otelin nakit ödeme kabul etmemesi ve kredi kartı limitinin yetersiz kalması nedeniyle -Kerimoğlu'ndan borç istediğini anlattı.

Beşikçioğlu, parayı kredi kartına yatırarak limit açtırdığını ve Türkiye'ye döndükten sonra borcu ödediğini savundu. Ancak ifade tutanağına yansıyan bölümde geri ödemenin tarihi ve dekontuna dair hiçbir açıklama yapamadı.

"DOSTANE İLİŞKİ İÇİNDE BORÇ ALIP VERDİK"

Beşikçioğlu, soruşturmanın öne çıkan isimlerinden Mutlu Kerimoğlu'nu askerlik döneminden beri tanıdığını kabul etti. Seçim sürecinde birlikte hareket ettiklerini söyleyen Beşikçioğlu, aralarında "dostane ilişki" bulunduğunu ve birbirlerine borç verip aldıklarını beyan etti.

Beşikçioğlu ayrıca bazı belediye yöneticilerini doğrudan Kerimoğlu'nun tavsiyesiyle tanıdığını söyledi. İhsan Bahri Bellek'in Kerimoğlu'nun önerisi üzerine başkan yardımcılığına getirildiğini; Serpil Zengin, Muzaffer Çakır, Levent Bozkurt ve Zülküf Sancar'ı da Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını açıkladı.

Milyonluk para trafiği iddiaları araştırılıyor.Milyonluk para trafiği iddiaları araştırılıyor.

BELEDİYE İMKANLARIYLA BEHZAT Ç.'NİN ÇEKİLDİĞİNE DAİR SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Dosyada, Beşikçioğlu'nun oyuncu olarak yer aldığı "Behzat Ç." dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediyeye ait tesis, personel ve imkanların kullanılıp kullanılmadığının araştırılması da istendi.

CİMER başvurusunda, dizinin özel gösterimi ve tanıtımı için Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezinin kullanıldığı, Beşikçioğlu'nun oyunculuk yaptığı ticari yapımda belediye kaynaklarının devreye sokulduğu belirtildi. Ayrıca Beşikçioğlu'nun mesaisini belediye yerine dizi setlerinde geçirip geçirmediğinin araştırılması talep edildi.

Beşikçioğlu ise yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

ADAYLIK İÇİN MECLİS ÜYESİNİN ADRESİNE TAŞINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşikçioğlu'nun kendi beyanıyla kabul ettiği en dikkat çekici hususlardan biri de ikamet işlemi oldu. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığına aday olabilmek için ikametinin Etimesgut'ta bulunması gerektiğini, bu nedenle adresini Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in evine aldırdığını söyledi.

Ozan Yiğit'i Mutlu Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını belirten Beşikçioğlu, aralarında ticari ilişki olmadığını savundu.

Ancak soruşturma kapsamında çeşitli para ve kiralama iddialarında adı geçen Yiğit'in adresinin adaylık şartını karşılamak amacıyla kullanılması dikkat çekti.

Adrese teslim ihale ve rüşvet çarkı!Adrese teslim ihale ve rüşvet çarkı! ADRESE TESLİM İHALE VE RÜŞVET ÇARKI!

Önceki haber
DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü! Öcalan'la 3 saatlik kritik görüşme
DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü! Öcalan'la 3 saatlik kritik görüşme
Bakan Yumaklı duyurdu: Orman yangınlarının tamamı kontrol altında
Sonraki haber
Bakan Yumaklı duyurdu: Orman yangınlarının tamamı kontrol altında
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın