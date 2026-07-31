CANLI YAYIN

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada müşteki olarak ifade veren müteahhit F.K., Etimesgut Belediyesindeki ruhsat işlemleri üzerinden milyonlarca liralık rüşvet ağı kurulduğunu ileri sürdü. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bazı belediye yöneticilerinin adını veren F.K., iddialarına ilişkin ses ve video kayıtlarını savcılığa teslim etti.

Etimesgut Belediyesindeki ruhsat işlemlerine ilişkin çarpıcı iddialar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma dosyasına girdi. İnşaat firması sahibi F.K., müşteki sıfatıyla verdiği ifadede müteahhitlerden milyonlarca lira, döviz ve altın talep edildiğini öne sürdü.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 1

F.K., toplanan paraların bir bölümünün belediye içerisinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi savcılığa teslim etti.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 2

ETİMESGUT'TAN İSTANBUL'A UZANAN RÜŞVET HATTI İDDİASI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/40163 sayılı soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade veren inşaat firması sahibi F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat işlemleri üzerinden toplandığını ileri sürdüğü paraların bir bölümünün İstanbul'a gönderildiğini söyledi.

Rüşvet olarak alındığını iddia ettiği paraların miktarlarına göre paylaştırıldığını savunan F.K., "Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul'da CHP yönetimi tarafından pay edilir." ifadelerini kullandı.

Müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin'in belirli aralıklarla İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne süren F.K., söz konusu seyahatlerin ayda birkaç kez gerçekleştirildiğini iddia etti.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 3

500 BİN DOLAR, 320 BİN DOLAR VE 160 BİN DOLAR İDDİASI

F.K., ifadesinde ruhsat işlemleri karşılığında talep edildiğini veya ödendiğini bildiğini savunduğu yüksek miktarları tek tek anlattı.

Müştekinin iddiasına göre E.G., bölgede gerçekleştirdiği 2 bin dairelik proje için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdi. A.T.'den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi.

F.K., A.A.'nın Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdiğini, M.A.'nın ise Yapracık'taki 1+1 konut projesi kapsamında mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim ettiğini öne sürdü.

Müşteki, E.A. ve E.K. başta olmak üzere başka müteahhitlerden de ruhsat işlemlerinin tamamlanması karşılığında para talep edildiğini savundu.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 4

RUHSAT KARŞILIĞINDA 5-6 MİLYON LİRA İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

F.K., Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından belediyeye çağrıldığını belirtti. Zengin'in odasında yapılan görüşmede kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istediğini iddia eden müşteki, talebi kabul etmediğini ve aralarında tartışma yaşandığını anlattı.

Müşteki, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kendisini makamına davet ettiğini söyledi. Kerimoğlu'nun da ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ileri süren F.K., söz konusu talebin Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığının kendisine söylendiğini kaydetti.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 5

"İKİ OTOBÜS PARASINI GETİRECEKSİN"

İfadedeki en dikkat çekici iddialardan biri, Etimesgut Belediyesi önünde Erdal Beşikçioğlu ile F.K. arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşmeye ilişkin oldu.

F.K., belediye önünde karşılaştığı Beşikçioğlu'nun kendisine ruhsat karşılığında para vermediğini söylediğini iddia etti. Müştekinin anlatımına göre Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek şu ifadeyi kullandı:

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 6

"İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin."

F.K., talebi kesin bir dille reddettiğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

PARALARIN DOLAR VE ALTIN OLARAK ALINDIĞI İDDİASI

F.K., para tahsilatlarının belediyenin İmar Müdürlüğünde çalışan bazı mimarlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Müştekinin anlatımına göre mimarlar, müteahhitlerle sivil araçlarda yüz yüze görüşüyor, talep edilen paralar ise dolar veya altın olarak elden teslim alınıyordu.

F.K., özellikle 1+1 daire projelerinin onay tarihlerinden önceki banka hareketlerinin incelenmesi hâlinde şüpheli para trafiğinin ortaya çıkarılabileceğini belirtti. Müşteki, söz konusu yapının Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun bilgisi ve kontrolü altında faaliyet gösterdiğini savundu.

"BRANDAYI İNDİRMEMEK İÇİN 100 BİN LİRA İSTEDİ"

F.K., Yapracık'taki 260 dairelik projesinde bulunan reklam brandalarının yerinde kalması için Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın kendisinden 100 bin lira istediğini öne sürdü.

Talebi kabul etmemesinin ardından zabıta ekiplerinin inşaat alanına gönderildiğini belirten müşteki, reklam brandalarının tamamının söküldüğünü anlattı.

F.K., zabıta ekiplerinin farklı tarihlerde inşaat alanına gelerek para istediğini, ödeme yapılmaması hâlinde inşaatın devamını engelleyecek işlemler uygulanacağını söylediklerini iddia etti. Olayların çalışanları tarafından görüntülendiğini belirten müşteki, video kayıtlarının savcılığa sunduğu CD'de bulunduğunu ifade etti.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 7

DERNEK ÜZERİNDEN "RUHSAT TAHSİLATI" İDDİASI

Müşteki F.K., rüşvet ağı olarak nitelendirdiği yapının Etimesgut Müteahhitler Derneği üzerinden de işletildiğini ileri sürdü. Ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiğini belirten F.K., işlemlerin hızlandırılması vaadiyle para alındığını iddia etti.

Müşteki, tahsil edilen paraların daha sonra belediye başkanı dâhil olmak üzere belediyedeki yöneticiler arasında paylaştırıldığını savundu.

Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin" - 8

SES VE VİDEO KAYITLARI SAVCILIKTA

Devam eden ruhsat ve iskân işlemlerinin zarar görmesinden çekindiği için daha önce ayrıntılı beyanda bulunamadığını anlatan F.K., Etimesgut Belediyesinin müteahhitlere "kök söktürdüğünü" söyledi.

Kendisinden rüşvet talep ettiğini ileri sürdüğü kişilerden davacı ve şikâyetçi olan F.K., iddialarına ilişkin ses ve görüntü kayıtlarını savcılığa teslim etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca müştekinin sunduğu kayıtlar ile mali hareketlerin, seyahat bilgilerinin ve iletişim verilerinin incelenmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki iddialara ilişkin adı geçen kişilerden veya Etimesgut Belediyesinden henüz kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.

Adrese teslim ihale ve rüşvet çarkı!Adrese teslim ihale ve rüşvet çarkı! ADRESE TESLİM İHALE VE RÜŞVET ÇARKI!
Etimesgut Belediyesi’nde operasyonEtimesgut Belediyesi’nde operasyon ETİMESGUT BELEDİYESİ'NDE OPERASYON

Önceki haber
Türkiye Petrolleri Bulgar sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye Petrolleri Bulgar sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga! 9 şüpheli tutuklandı
Sonraki haber
Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga! 9 şüpheli tutuklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın