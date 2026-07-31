F.K., toplanan paraların bir bölümünün belediye içerisinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi savcılığa teslim etti.

ETİMESGUT'TAN İSTANBUL'A UZANAN RÜŞVET HATTI İDDİASI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/40163 sayılı soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade veren inşaat firması sahibi F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat işlemleri üzerinden toplandığını ileri sürdüğü paraların bir bölümünün İstanbul'a gönderildiğini söyledi.

Rüşvet olarak alındığını iddia ettiği paraların miktarlarına göre paylaştırıldığını savunan F.K., "Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul'da CHP yönetimi tarafından pay edilir." ifadelerini kullandı.

Müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin'in belirli aralıklarla İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne süren F.K., söz konusu seyahatlerin ayda birkaç kez gerçekleştirildiğini iddia etti.