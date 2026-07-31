Etimesgut Belediyesi’nde milyonluk rüşvet iddiası! Kayıtlar savcılığa teslim edildi: "İki otobüs para getireceksin"
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada müşteki olarak ifade veren müteahhit F.K., Etimesgut Belediyesindeki ruhsat işlemleri üzerinden milyonlarca liralık rüşvet ağı kurulduğunu ileri sürdü. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bazı belediye yöneticilerinin adını veren F.K., iddialarına ilişkin ses ve video kayıtlarını savcılığa teslim etti.
Etimesgut Belediyesindeki ruhsat işlemlerine ilişkin çarpıcı iddialar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma dosyasına girdi. İnşaat firması sahibi F.K., müşteki sıfatıyla verdiği ifadede müteahhitlerden milyonlarca lira, döviz ve altın talep edildiğini öne sürdü.
F.K., toplanan paraların bir bölümünün belediye içerisinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi savcılığa teslim etti.
ETİMESGUT'TAN İSTANBUL'A UZANAN RÜŞVET HATTI İDDİASI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/40163 sayılı soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade veren inşaat firması sahibi F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat işlemleri üzerinden toplandığını ileri sürdüğü paraların bir bölümünün İstanbul'a gönderildiğini söyledi.
Rüşvet olarak alındığını iddia ettiği paraların miktarlarına göre paylaştırıldığını savunan F.K., "Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul'da CHP yönetimi tarafından pay edilir." ifadelerini kullandı.
Müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin'in belirli aralıklarla İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne süren F.K., söz konusu seyahatlerin ayda birkaç kez gerçekleştirildiğini iddia etti.