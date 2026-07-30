Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği Etimesgut Belediyesi'nde adrese teslim ihale ve rüşvet çarkı böyle işlemiş! Yoğun telefon trafiği HTS analizine yansıdı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada bulunan 6 Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı, belirli işlemlerde kamu zararı hesaplandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alındı. Çalışmaları devam eden MASAK verilerinde, bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği belirtildi. Dosyaya göre Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden, Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Savcılığın, söz konusu transferlerin kaynağı, gerekçesi ve belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.

Etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK verileri ile HTS analizlerinin yer aldığı dosyada; konser organizasyonu, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden para ve stant talep edildiği, bazı ihalelerin "adrese teslim" gerçekleştirildiği ve şüpheliler arasında para transferleri bulunduğuna dair bulgular dosyaya yansıdı.

DÖRT AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI Soruşturmaya konu eylemler kapsamında şüpheliler hakkında; TCK'nin 220'nci maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, TCK'nin 235 ve 236'ncı maddelerinde düzenlenen ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, TCK'nin 250'nci maddesinde düzenlenen irtikap ve TCK'nin 252'nci maddesinde düzenlenen rüşvet verme ve alma suçlarından işlem yürütüldüğü belirtildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Etimesgut Belediyesi soruşturmasının; bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği veya düzenletildiği tespitleri üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Dosyada bulunan 6 Sayıştay raporunda, farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin önemli tespitlere yer verildi.

"USULSÜZ VE ADRESE TESLİM İHALELER YAPILDI" 12 Şubat 2026 tarihli raporda 814 milyon 498 bin 556 TL, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760 milyon 591 bin 551,68 TL bedelli ihalelerin incelemeye alındığı kaydedildi. 30 Eylül 2025 tarihli raporda 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Etimesgut Belediyesinde mutemet olarak görev yaptığı belirtilen ve halen tutuklu bulunan S.K.'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi. İfadede belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin usulsüz olduğunu ve belirli firmalara yönelik "adrese teslim" şekilde düzenlendiğini anlattığı belirtildi. Savcılığın, bu ifadeleri Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirketler arasındaki bağlantılarla karşılaştırdığı öğrenildi.

KERİMOĞLU'NUN HESABINDAN BEŞİKÇİOĞLU'NA 975 BİN TL PARA TRANSFERİ Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelemeye alındı. Çalışmaları devam eden MASAK verilerinde, bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği belirtildi. Dosyaya göre Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden, Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Savcılığın, söz konusu transferlerin kaynağı, gerekçesi ve belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.