Etimesgut soruşturmasında gelişme: Beşikçioğlu'nun yardımcısının da kokain testi pozitif
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun “kokain” testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda FADO adlı eğlence mekanının işletmecisi Mutlu Kerimoğlu hakkında yapılan ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alındı.
Yapılan toksikolojik incelemede Kerimoğlu'nun kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği öğrenildi.