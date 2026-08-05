Etimesgut soruşturmasında gelişme: Beşikçioğlu'nun yardımcısının da kokain testi pozitif

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda FADO adlı eğlence mekanının işletmecisi Mutlu Kerimoğlu hakkında yapılan ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alındı.