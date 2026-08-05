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"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li Etimesgut Belediyesinde 40 kişinin tutuklandığı dev rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla yapılan vurguna ait yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 2024 yılında 8 milyon TL olan Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon TL'ye çıkarılarak rant sağlandığı belgelendi. Dosyaya giren, "5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin" itirafı ise şaşkınlık yarattı.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesindeki adrese teslim ihale, imar ve ruhsat usulsüzlükleri ile haksız menfaat iddialarına yönelik yürütülen dev operasyonda ilk karar çıktı. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 2

Soruşturma dosyasıyla beraber asıl vurgunun halka hizmet adı altında yürütülen Aşevi ve Ramazan organizasyonları üzerinden yapıldığı belgelendi. Kendi personellerinin "etkin pişmanlık" itirafları, Beşikçioğlu yönetimindeki belediyede kamu malının yağmalandığını kanıtladı.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 3

YEMEK FİŞİNDE EVRAKTA SAHTECİLİK SKANDALI

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre, şirket kasasından henüz ihalesi dahi yapılmamış aşevine ilişkin "Damga Vergisi" kılıfıyla tam 284 bin 750,60 TL nakit çıkışı yapıldığı, ancak dayanak gösterilen 34 sıra numaralı tahakkuk fişinin belediye kayıtlarındaki aslının sadece 486 TL'lik bir "Misafir Yemek Ücreti" olduğu tespit edildi. Sadece 486 TL'lik bir yemek fişinin evrakta sahtecilikle 284 bin 750.60 TL'ye dönüştürüldüğü ve henüz ihalesi bile yapılmamış iş üzerinden paranın çekildiği anlaşıldı. Bu nakit çıkışın 100 bin TL'sinin şirket müdürlüğü tarafından verilen banka talimatıyla kalan 184 bin 750.60 TL'sinin ise Hasan Büyükli isimli şahıs tarafından şirket kasasından nakit aldığı belirlendi.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 4

YÜZDE 1000 ZAMLI ÇADIR!

Dosyada yer alan itiraflara göre, 2024 yılında yaklaşık 8-10 milyon TL olan Ramazan çadırı maliyeti, 2025 yılında akıllara durgunluk veren bir artışla yaklaşık 100 milyon TL'ye fırlatıldı. Personel Serkan Kozan'ın ifadesine göre, faturalar CHP Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit gibi isimler üzerinden şişirilerek belediye iştiraki Etimkent A.Ş.'ye kesildi ve aradaki devasa fark yetkililer arasında pay edildi. Müfettişlerin incelediği bu 10 katlık artış, belediye tarihindeki en büyük "çadır vurgunu" olarak kayıtlara geçti.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 5

İtirafçı personelin en çarpıcı beyanı ise toplamda 680 milyon TL'yi bulan aşevi ihalesine dair oldu. Aslında bir "hizmet alımı" olan yemek işi, denetimden kaçırmak veya süreci hızlandırmak amacıyla usulsüz şekilde "mal alımı" olarak sisteme girildi. Kreşlere ve aşevine yemek alımı işi, daha ihale süreci bile tamamlanmadan yandaş firmalara (YESA İnşaat, Etimkent A.Ş. vb.) verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hakediş raporları düzenlendiği bizzat tutanaklara geçti.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 6

ÇİFT ÖDEME YÖNTEMİYLE KAMU ZARARI OLUŞTU

Günlük olarak dağıtılan yemek sayılarının gerçekte olduğundan çok daha fazla gösterildiği, sadece bir aylık incelemede bu yolla 8 milyon TL civarında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Aşevi hakedişi adı altında düzenlenen sahte tahakkuk fişleri ile kasadan usulsüz şekilde 284 bin 750 lira nakit çıkışı yapıldı. Aynı ihale kalemleri için yapılan mükerrer ödemeler yoluyla belediye şirketinin 222 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Vurgunun büyüklüğü sadece ihale bedelleriyle sınırlı kalmadı. Belgelerde, belediye şirketinin (Etimkent A.Ş.) kasasından ihale dahi yapılmadan mutemet Serkan Kozan'ın şahsi hesabına 12 milyon TL para aktarıldığı, bu paranın yaklaşık 11 milyon 990 bin TL'sinin hiçbir yasal dayanak olmadan zimmete geçirildiği tespit edildi.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 7

18 LİRALIK MASKEYİ 148 LİRAYA ALMIŞLAR

Yolsuzluğun en vicdansız boyutu ise evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için alınan malzemelerde yaşandı. Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıyan rakamlar, kamu malının nasıl yağmalandığını kanıtlıyor. Piyasa değeri 25 TL olan pudrasız eldivenin belediyeye 247,50 TL'ye fatura edildiği saptandı. 18 TL'lik maske paketleri 148,50 TL'ye alınmış. Bilirkişi tespitiyle sadece bir kalem alımda piyasa rayicinin 10 ile 15 kat üzerinde fiyatlandırma yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 8

Faturası ödenen ve tam teslim alındı gösterilen 10 bin adet eldiven, 10 bin adet maske, 10 bin adet galoş ve dezenfektanın depoda hiç bulunmadığı saptandı. Teslim edilmediği halde teslim alınmış gibi evrak düzenlenerek tam 299 bin 40 TL değerindeki malzemenin buharlaştırılması, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkına göz dikildiğini tescilledi.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 9

Dosyanın en sarsıcı itiraflarından birini yapan belediye personeli Serkan Kozan, Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in, yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği o skandal talimatı savcılıkta tek tek anlattı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı, "5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Bu sözler, belediye yönetiminin 5 yıllık görev süresini halka hizmet dönemi olarak değil, kamu malını talan etme fırsatı olarak gördüğünü tescilledi.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 10

RÜŞVETLE GÜVEN KAZANIP SOFRAYA OTURMUŞLAR

İtirafçı Serkan Kozan, bu talimatının neden ve nasıl verildiğinin perde arkasını da araladı. Başlangıçta kendisine güvenilmediğini, ancak Koray Yıldız, Taylan Özgüven ve Ali Coşar gibi isimlerin rüşvet çarkından pay almaya başlamasıyla ekibe dahil edildiğini anlattı.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 11

Özellikle hijyen malzemesi alımı ihalesinde dönen dolapların ardından, yönetimin güvenini kazanan personelin kendi paylarını da almaya başladığı ve bu sürecin bizzat, "yiyebildiğiniz kadar yiyin" parolasıyla kutsandığı ortaya çıktı.

"5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Etimesgut Belediyesinde ekibe skandal rüşvet talimatı ortaya çıktı 12

HALKIN PARASIYLA LÜKS PAZARLIĞI

Dosyadaki iddialar rüşvetlerin havada uçuştuğunu da gösteriyor. İhalelerin daha yapılmadan kime verileceğinin belirlendiği, rüşvet vermeyenlerin kapıdan içeri sokulmadığı belgelerle sabitlendi. Hijyen malzemesi ihalesinden Ali Coşar'ın kardeşinin avukatlık işleri bahanesiyle 250 bin TL aldığı, Taylan Özgüven'in ise elden 150 bin TL nakit para aldığı itiraflara yansıdı.

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