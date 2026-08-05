ÇİFT ÖDEME YÖNTEMİYLE KAMU ZARARI OLUŞTU Günlük olarak dağıtılan yemek sayılarının gerçekte olduğundan çok daha fazla gösterildiği, sadece bir aylık incelemede bu yolla 8 milyon TL civarında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Aşevi hakedişi adı altında düzenlenen sahte tahakkuk fişleri ile kasadan usulsüz şekilde 284 bin 750 lira nakit çıkışı yapıldı. Aynı ihale kalemleri için yapılan mükerrer ödemeler yoluyla belediye şirketinin 222 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Vurgunun büyüklüğü sadece ihale bedelleriyle sınırlı kalmadı. Belgelerde, belediye şirketinin (Etimkent A.Ş.) kasasından ihale dahi yapılmadan mutemet Serkan Kozan'ın şahsi hesabına 12 milyon TL para aktarıldığı, bu paranın yaklaşık 11 milyon 990 bin TL'sinin hiçbir yasal dayanak olmadan zimmete geçirildiği tespit edildi.

18 LİRALIK MASKEYİ 148 LİRAYA ALMIŞLAR Yolsuzluğun en vicdansız boyutu ise evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için alınan malzemelerde yaşandı. Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıyan rakamlar, kamu malının nasıl yağmalandığını kanıtlıyor. Piyasa değeri 25 TL olan pudrasız eldivenin belediyeye 247,50 TL'ye fatura edildiği saptandı. 18 TL'lik maske paketleri 148,50 TL'ye alınmış. Bilirkişi tespitiyle sadece bir kalem alımda piyasa rayicinin 10 ile 15 kat üzerinde fiyatlandırma yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

Faturası ödenen ve tam teslim alındı gösterilen 10 bin adet eldiven, 10 bin adet maske, 10 bin adet galoş ve dezenfektanın depoda hiç bulunmadığı saptandı. Teslim edilmediği halde teslim alınmış gibi evrak düzenlenerek tam 299 bin 40 TL değerindeki malzemenin buharlaştırılması, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkına göz dikildiğini tescilledi.

Dosyanın en sarsıcı itiraflarından birini yapan belediye personeli Serkan Kozan, Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in, yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği o skandal talimatı savcılıkta tek tek anlattı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı, "5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin!" Bu sözler, belediye yönetiminin 5 yıllık görev süresini halka hizmet dönemi olarak değil, kamu malını talan etme fırsatı olarak gördüğünü tescilledi.