Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Müşteki ifadelerinde, belediyedeki iş ve işlemler karşılığında talep edildiği öne sürülen rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'ndaki Fado Bistro Bar'da yapıldığı iddia edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın dosyasına müşteki ifadeleri ile mali kayıtlar girdi.
Müşteki beyanlarında, belediyedeki iş ve işlemler karşılığında talep edildiği öne sürülen rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren Fado Bistro Bar'da yapıldığı iddia edildi.
MASAK KAYITLARINDA 975 BİN LİRALIK TRANSFER
MASAK kayıtlarına göre Fado Bistro Bar'ın hesabından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemle toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında söz konusu para transferlerinin gerekçesi ve diğer mali hareketler ayrıntılı incelemeye alındı. Paranın gönderilme amacıyla ilgili kesin tespitlerin, savcılığın yürüteceği incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.
RÜŞVET PARALARINI İŞ TAKİPÇİSİ Mİ TOPLADI?
Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, rüşvet paralarının toplanmasını gözaltına alınan iş takipçisi Hasan Ceyhan'ın organize ettiği öne sürüldü.
Toplanan paraların akıbeti; banka kayıtları, dijital materyaller, MASAK verileri ve müşteki beyanları doğrultusunda savcılık tarafından ayrıntılı olarak araştırılıyor.