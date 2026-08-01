FADO BİSTRO'DAKİ GÖRÜŞME DOSYAYA GİRDİ Erdal Beşikçioğlu ve Mutlu Kerimoğlu'nun, 20 Nisan 2025 tarihinde eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Fado Bistro'da gerçekleştirdiği görüşme daha önce haberlere konu olmuştu. Soruşturma dosyasında, Etimesgut Belediyesi ile iş yapan müteahhitlerin söz konusu bara çağrıldığı ve rüşvet pazarlıklarının burada gerçekleştirildiği iddiasına yer verildi. Barın Ankara iş dünyasında konuşulmaya başlanmasının ardından Beşikçioğlu ve ekibinin görüşmeleri burada yapmayı sonlandırdığı da dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

"PARALARIN BİR KISMI CHP YÖNETİMİNE GİDİYORDU" İDDİASI Etimesgut Belediyesi soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit F.K., ruhsat işlemleri için milyonlarca liralık rüşvet toplandığını öne sürdü. F.K., söz konusu paraların belediye içerisinde paylaşıldığını, bir bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti.