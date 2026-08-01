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Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Müşteki ifadelerinde, belediyedeki iş ve işlemler karşılığında talep edildiği öne sürülen rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'ndaki Fado Bistro Bar'da yapıldığı iddia edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın dosyasına müşteki ifadeleri ile mali kayıtlar girdi.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında - 1

Müşteki beyanlarında, belediyedeki iş ve işlemler karşılığında talep edildiği öne sürülen rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren Fado Bistro Bar'da yapıldığı iddia edildi.

MASAK KAYITLARINDA 975 BİN LİRALIK TRANSFER

MASAK kayıtlarına göre Fado Bistro Bar'ın hesabından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemle toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında söz konusu para transferlerinin gerekçesi ve diğer mali hareketler ayrıntılı incelemeye alındı. Paranın gönderilme amacıyla ilgili kesin tespitlerin, savcılığın yürüteceği incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında - 2

RÜŞVET PARALARINI İŞ TAKİPÇİSİ Mİ TOPLADI?

Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, rüşvet paralarının toplanmasını gözaltına alınan iş takipçisi Hasan Ceyhan'ın organize ettiği öne sürüldü.

Toplanan paraların akıbeti; banka kayıtları, dijital materyaller, MASAK verileri ve müşteki beyanları doğrultusunda savcılık tarafından ayrıntılı olarak araştırılıyor.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında - 3

FADO BİSTRO'DAKİ GÖRÜŞME DOSYAYA GİRDİ

Erdal Beşikçioğlu ve Mutlu Kerimoğlu'nun, 20 Nisan 2025 tarihinde eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Fado Bistro'da gerçekleştirdiği görüşme daha önce haberlere konu olmuştu.

Soruşturma dosyasında, Etimesgut Belediyesi ile iş yapan müteahhitlerin söz konusu bara çağrıldığı ve rüşvet pazarlıklarının burada gerçekleştirildiği iddiasına yer verildi. Barın Ankara iş dünyasında konuşulmaya başlanmasının ardından Beşikçioğlu ve ekibinin görüşmeleri burada yapmayı sonlandırdığı da dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında - 4

"PARALARIN BİR KISMI CHP YÖNETİMİNE GİDİYORDU" İDDİASI

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit F.K., ruhsat işlemleri için milyonlarca liralık rüşvet toplandığını öne sürdü.

F.K., söz konusu paraların belediye içerisinde paylaşıldığını, bir bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında - 5

İLETİŞİM VE SEYAHAT KAYITLARI İNCELENSİN TALEBİ

Müşteki F.K., İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin'in ayda birkaç kez İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne süren F.K., ifadesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da adını verdi.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında bar detayı! Rüşvet pazarlıkları ve 975 bin TL’lik transfer mercek altında - 6

Sabah'ın haberine göre; Savcılığın; müşteki ifadelerindeki iddiaları banka hareketleri, MASAK raporları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve seyahat bilgileri üzerinden araştırdığı öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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