ŞÜPHELİDEN "RÜŞVET TARİFESİ" İTİRAFI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesi, soruşturma dosyasındaki rüşvet iddialarına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Şüpheli, müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarlarının toplantılarda belirlendiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hangi iskân ruhsatı için ne kadar para isteneceği Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendiriliyordu. Akkoyunlu miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını doğrudan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a soruyordu. Dedetaş'a danışıldıktan sonra müteahhitlerle görüşmeler yapılıyordu."

Savcılığın bu ifadeleri ruhsat işlemleri, mali hareketler, teknik takip kayıtları ve diğer şüphelilerin beyanlarıyla birlikte incelediği belirtildi.