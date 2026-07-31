ŞÜPHELİDEN "RÜŞVET TARİFESİ" İTİRAFI
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesi, soruşturma dosyasındaki rüşvet iddialarına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.
Şüpheli, müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarlarının toplantılarda belirlendiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Hangi iskân ruhsatı için ne kadar para isteneceği Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendiriliyordu. Akkoyunlu miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını doğrudan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a soruyordu. Dedetaş'a danışıldıktan sonra müteahhitlerle görüşmeler yapılıyordu."
Savcılığın bu ifadeleri ruhsat işlemleri, mali hareketler, teknik takip kayıtları ve diğer şüphelilerin beyanlarıyla birlikte incelediği belirtildi.
"ZOOM'DAN KONUŞALIM" SÖZLERİ TEKNİK TAKİPTE
Sabah'ın haberine göre; Soruşturma kapsamındaki teknik takip kayıtlarında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Mithat Ö. isimli kişi arasında geçtiği belirtilen yardım kolisi ve hediye kartı görüşmeleri de yer aldı.
Toplam 5 bin 120 koli ve hediye kartının dağıtımının konuşulduğu görüşmede Dedetaş'ın şunları söylediği öne sürüldü:
"Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hâlâ bak buradan devam ediyorsunuz ama ben normal telefondan aradım ya. Başka bir yerden konuşalım."
Soruşturma birimlerinin, bu sözleri görüşmenin farklı bir iletişim platformuna taşınmak istendiği yönünde değerlendirdiği belirtildi.
5 BİN 120 KOLİ VE HEDİYE KARTI İNCELENİYOR
Teknik takip kayıtlarına yansıyan 5 bin 120 yardım kolisi ve hediye kartının kaynağı ile kimlere dağıtıldığı henüz belirlenemedi.
Savcılık tarafından koli ve kartların finansmanının, satın alma sürecinin ve dağıtıldığı kişilerin tespit edilmesi amacıyla inceleme yürütüldüğü öğrenildi.
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
İŞTE GÜNE DAMGASINI VURAN SORUŞTURMA İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER?
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında kaç kişi gözaltına alındı?
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin rüşvet iddiası ne?
Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli, iskân ruhsatları için müteahhitlerden istenecek paranın Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendirildiğini ve Sinem Dedetaş'a danışıldığını iddia etti.
Bakanlık raporlarında hangi usulsüzlükler yer aldı?
Raporda betonarme perde duvarların kesildiği, teknik hacimlerin otoparka dönüştürüldüğü, yangın güvenlik hollerinin kaldırıldığı ve bina oturum alanlarının büyütüldüğü belirtildi.
Teknik takip kayıtlarına hangi görüşme yansıdı?
Sinem Dedetaş ile Mithat Ö. arasında geçtiği belirtilen 5 bin 120 yardım kolisi ve hediye kartına ilişkin görüşme teknik takip kayıtlarına yansıdı.
Soruşturma tamamlandı mı?
Hayır. Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma devam ediyor. Dosyadaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.