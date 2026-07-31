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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu”

Üsküdar Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “suç örgütü kurma” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, iskân ruhsatları karşılığında müteahhitlerden talep edilecek paranın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a danışılarak belirlendiğini öne sürdü.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli ifade verdi.

Şüpheli, müteahhitlerden iskân ruhsatı karşılığında talep edilecek rüşvet miktarlarının toplantılarda belirlendiğini iddia etti. Soruşturma dosyasına giren bakanlık raporlarında ise bazı binaların onaylı projelere aykırı olduğu ve deprem güvenliğini doğrudan riske attığı kaydedildi.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 1

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNE OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "suç örgütü kurma" iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 2

Soruşturma kapsamında belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Dosyada bulunan bilirkişi incelemeleri, bakanlık raporları, teknik takip kayıtları ve şüpheli ifadelerinin soruşturmanın seyrinde belirleyici olduğu bildirildi.

Görseldeki: Nazım AkkoyunluGörseldeki: Nazım Akkoyunlu

RİSKLİ BİNALARA İSKÂN VERİLDİĞİ İDDİASI

Üsküdar Belediyesi ile belediye iştiraki Kent A.Ş. koordinasyonunda yürütülen "Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor" projesi kapsamında riskli yapıların dönüştürülmesi amaçlanıyordu.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı yapılarda onaylı projelere aykırı değişiklikler yapılmasına rağmen ruhsat ve iskân işlemleri gerçekleştirildi.

Depremde yıkılma riski taşıdığı öne sürülen binalara rüşvet karşılığında iskân verildiği iddiası, soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 3

BETONARME PERDE DUVARLAR KESİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlarda, bazı binaların katlarındaki betonarme perde duvarların kesildiği belirtildi.

Yapılarda statik projeye aykırı imalat gerçekleştirildiği, yangın suyu depoları ile teknik hacimlerin iptal edilerek otoparka dönüştürüldüğü kaydedildi. Binalardaki yangın güvenlik hollerinin de tamamen kaldırıldığı tespit edildi.

Raporda yer alan bulguların, söz konusu yapıların deprem ve yangın güvenliği bakımından ciddi riskler taşıdığını gösterdiği değerlendirildi.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 4

BİNA OTURUM ALANI ÜÇ KATINDAN FAZLA BÜYÜTÜLDÜ

İncelemelerde bazı binaların oturum alanlarının usulsüz biçimde 62 metrekareden 192 metrekareye çıkarıldığı öne sürüldü.

Çatı yükseklikleri ve eğimlerinin değiştirilerek kaçak kullanım alanları oluşturulduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

Yapı denetim sisteminde "yüzde 100 tamamlanmış" olarak gösterilen bazı binaların onaylı projelere tamamen aykırı olduğu belirlendi. Söz konusu uygulamaların olası bir depremde bina güvenliğini doğrudan tehlikeye atabileceği kaydedildi.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 5

ŞÜPHELİDEN "RÜŞVET TARİFESİ" İTİRAFI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesi, soruşturma dosyasındaki rüşvet iddialarına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Şüpheli, müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarlarının toplantılarda belirlendiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hangi iskân ruhsatı için ne kadar para isteneceği Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendiriliyordu. Akkoyunlu miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını doğrudan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a soruyordu. Dedetaş'a danışıldıktan sonra müteahhitlerle görüşmeler yapılıyordu."

Savcılığın bu ifadeleri ruhsat işlemleri, mali hareketler, teknik takip kayıtları ve diğer şüphelilerin beyanlarıyla birlikte incelediği belirtildi.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 6

"ZOOM'DAN KONUŞALIM" SÖZLERİ TEKNİK TAKİPTE

Sabah'ın haberine göre; Soruşturma kapsamındaki teknik takip kayıtlarında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Mithat Ö. isimli kişi arasında geçtiği belirtilen yardım kolisi ve hediye kartı görüşmeleri de yer aldı.

Toplam 5 bin 120 koli ve hediye kartının dağıtımının konuşulduğu görüşmede Dedetaş'ın şunları söylediği öne sürüldü:

"Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hâlâ bak buradan devam ediyorsunuz ama ben normal telefondan aradım ya. Başka bir yerden konuşalım."

Soruşturma birimlerinin, bu sözleri görüşmenin farklı bir iletişim platformuna taşınmak istendiği yönünde değerlendirdiği belirtildi.

5 BİN 120 KOLİ VE HEDİYE KARTI İNCELENİYOR

Teknik takip kayıtlarına yansıyan 5 bin 120 yardım kolisi ve hediye kartının kaynağı ile kimlere dağıtıldığı henüz belirlenemedi.

Savcılık tarafından koli ve kartların finansmanının, satın alma sürecinin ve dağıtıldığı kişilerin tespit edilmesi amacıyla inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden çarpıcı ifade: “Rüşvet miktarı Sinem Dedetaş’a danışılıyordu” - 7

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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında kaç kişi gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin rüşvet iddiası ne?

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli, iskân ruhsatları için müteahhitlerden istenecek paranın Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendirildiğini ve Sinem Dedetaş'a danışıldığını iddia etti.

Bakanlık raporlarında hangi usulsüzlükler yer aldı?

Raporda betonarme perde duvarların kesildiği, teknik hacimlerin otoparka dönüştürüldüğü, yangın güvenlik hollerinin kaldırıldığı ve bina oturum alanlarının büyütüldüğü belirtildi.

Teknik takip kayıtlarına hangi görüşme yansıdı?

Sinem Dedetaş ile Mithat Ö. arasında geçtiği belirtilen 5 bin 120 yardım kolisi ve hediye kartına ilişkin görüşme teknik takip kayıtlarına yansıdı.

Soruşturma tamamlandı mı?

Hayır. Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma devam ediyor. Dosyadaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

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