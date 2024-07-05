05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Vincenzo Montella'dan UEFA'ya net tepki: Türk gururunu dizginleyemezler! Bu bizi motive edecek

Giriş: 05.07.2024 19:48 Güncelleme: 05.07.2024 20:14
ABONE OL
Vincenzo Montella’dan UEFA’ya net tepki: Türk gururunu dizginleyemezler! Bu bizi motive edecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Montella, UEFA'nın skandal kararına yönelik yaptığı açıklamada, "Bizim tarihimizin sembolü. Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol. Bize haksızlık yapıldı. Ancak bu bizden hiçbir şey eksiltmeyecek. Tam tersi bizi motive edecek. Ekstra güç katacak. Yanlış yaptılar." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:

Vincenzo Montella: Merih'e verilen cezanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar. Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz.

Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor.

Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız teknik direktörlük yapamazsınız.

Ferdi Kadıoğlu: Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yansıtmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz. Diğer oyuncular da bu şekilde düşünüyor.

Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Cody ile birlikte oynadım. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz. Çok güzel bir maç olacak.

5 yıl önce bambaşka bir oyuncuydum. Başka bir mevkide oynuyordum ve Hollanda forması giyiyordum. 2 yıl önce Türkiye'yi seçtim ve asla bu kararımdan pişman olmadım. Bu formayı giydiğim için gururluyum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör