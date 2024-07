Vincenzo Montella’dan UEFA’ya net tepki: Türk gururunu dizginleyemezler! Bu bizi motive edecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:

Vincenzo Montella: Merih'e verilen cezanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar. Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz.

Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor.

Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız teknik direktörlük yapamazsınız.