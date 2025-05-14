T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/130 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mah. 578 ada 181 parsel tarla vasıflı taşınmaz
Yüzölçümü : 1.464,35 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.244.697,50 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 10:16
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Söğütlü ilçesi 5230 Parsel, Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 2.496,31 m2İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.747.417,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 11:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Soğucak Mah 599 Ada, 78 Parsel, Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 8.578,81 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.860.464,50 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 12:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 12:16
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Söğütlü Mah 212 Ada, 1 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz
Yüzölçümü : 2.660,16 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 8.512.512,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 13:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Söğütlü Mah 211 Ada, 2 Parsel, Arsa Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 7.482,45 m2İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 22.447.350,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:34
12/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02222689
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