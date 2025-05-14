T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/130 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mah. 578 ada 181 parsel tarla vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 1.464,35 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.244.697,50 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Söğütlü ilçesi 5230 Parsel, Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 2.496,31 m2İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.747.417,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Soğucak Mah 599 Ada, 78 Parsel, Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 8.578,81 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 3.860.464,50 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 12:16

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Söğütlü Mah 212 Ada, 1 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 2.660,16 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 8.512.512,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, Söğütlü Mah 211 Ada, 2 Parsel, Arsa Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 7.482,45 m2İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 22.447.350,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:34

12/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02222689

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