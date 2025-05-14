T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65139935-2021/370-Ceza Dava Dosyası 09.05.20 İLAN METNİ ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2021/370 ESAS

2024/126 KARAR

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan sanık Mehmet Salih ve Naime oğlu, 30/05/1990 BATMAN doğumlu RESUL ÜNEY, Taceddin ve Malodoha kızı, 1987 ÖZBEKİSTAN doğumluDILNOZAHON URINBOYEVA ve Khabıbullaevna ve Kadice kızı, 1990 ÖZBEKİSTAN doğumlu MALOKHAT XURBOYEV haklarında A-1- Sanık Dilnozahon URINBOYEVA'nınsabit olanfuhşa teşvik, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçundan,suçun işleniş biçimi nazara alınarak 5237 sayılıTCK.nun 227/2.maddesi uyarınca 2 YILHAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,2-Sanığın cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak atılı suçu işlediği anlaşılmakla cezası 5237 sayılı TCK.nun 227/4. Maddesi uyarınca takdiren yarı oranında artırılarak 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA VEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlarnazara alınarak cezasından 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 4-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK nun 61/8. maddesi uyarınca aynı yasanın 52/1-2 maddesi gereği sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurulup 1 gün karşılığı takdiren 20.TL olarak belirlenip sonuç olarak verilen 5 GÜN karşılığı toplam 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önüne alınarak TCK' nın 52/4 maddesi uyarınca takdirentaksitlendirme yapılmasına ve mehil verilmesine YER OLMADIĞINA,Adli para cezasınınödenmemesi halinde geri kalan kısmıntamamının tahsil edileceği ve adli para cezasının ödenmeyen kısmının 5275 SK.nun 106/3. maddesi uyarınca Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasınaçevrilerek,hükümlününikisaatçalışmasıkarşılığıbir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamının hapse çevrilerekaçık ceza infaz kurumunda yerine getirileceğinin bildirilmesine; (bildirilemedi)

5-Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, B-1- 1- Sanık MALOKHAT XURBOYEVA'nınsabit olanfuhşa teşvik, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçundan,suçun işleniş biçimi nazara alınarak 5237 sayılıTCK.nun 227/2.maddesi uyarınca 2 YILHAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,2-Sanığın cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak atılı suçu işlediği anlaşılmakla cezası 5237 sayılı TCK.nun 227/4. Maddesi uyarınca takdiren yarı oranında artırılarak 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA VEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlarnazara alınarak cezasından 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 4-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK nun 61/8. maddesi uyarınca aynı yasanın 52/1-2 maddesi gereği sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurulup 1 gün karşılığı takdiren 20.TL olarak belirlenip sonuç olarak verilen 5 GÜN karşılığı toplam 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önüne alınarak TCK' nın 52/4 maddesi uyarınca takdirentaksitlendirme yapılmasına ve mehil verilmesine YER OLMADIĞINA, Adli para cezasınınödenmemesi halinde geri kalan kısmıntamamının tahsil edileceği ve adli para cezasının ödenmeyen kısmının 5275 S.K.nun 106/3. maddesi uyarınca Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasınaçevrilerek,hükümlününikisaatçalışmasıkarşılığıbir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamının hapse çevrilerekaçık ceza infaz kurumunda yerine getirileceğininbildirilmesine; (bildirilemedi)5-Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, C-1- Sanık Resul ÜNEY'in sabit olanfuhşa teşvik, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçundan,suçun işleniş biçimi nazara alınarak 5237 sayılı TCK.nun 227/2.maddesi uyarınca 2 YILHAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 2-Sanığın cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak atılı suçu işlediği anlaşılmakla cezası 5237 sayılı TCK.nun 227/4. Maddesi uyarınca takdiren yarı oranında artırılarak 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA VEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar nazara alınarak cezasından 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 4-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK.nun 61/8. maddesi uyarınca aynı yasanın 52/1-2 maddesi gereği sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurulup 1 gün karşılığı takdiren 20.TL olarak belirlenip sonuç olarak verilen 5 GÜN karşılığı toplam 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği iş bu kararın tüm aramalara rağmen mağdura, sanıklar DILNOZAHON URINBOYEVA ve MALOKHAT XURBOYEVA'ya adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 2 haftalık yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 09/05/2025

Basın No: ILN02222591

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