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Macaristan'ı son dakika kupada tutan adam: Kevin Csoboth! | Macar futbolcu Varga baygınlık geçirdi

Giriş: 23.06.2024 21:58 Güncelleme: 24.06.2024 01:32
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Macaristan’ı son dakika kupada tutan adam: Kevin Csoboth! | Macar futbolcu Varga baygınlık geçirdi

EURO 2024'te A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede Macaristan 90+10'da bulduğu son dakika golüyle grubu üçüncü sırada tamamladı. Öte yandan karşılaşmada Macar oyuncu Barbanas Varga baygınlık geçirdi. Mücadelenin 68’inci dakikasında ceza sahası içerisinde İskoç kaleci Angus Gunn ile Barbanas Varga çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girerek Gunn ile Varga’ya müdahale etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yendi.

90+10. dakikada Macaristan golü buldu. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda Sallai topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Csoboth'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Macaristan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grupta Macaristan üç puanla üçüncü, İskoçya ise bir puanla dördüncü oldu.

MACAR OYUNCU BARBANAS VARGA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan karşılaşmada Macar oyuncu Barbanas Varga baygınlık geçirdi.

Mücadelenin 68'inci dakikasında ceza sahası içerisinde İskoç kaleci Angus Gunn ile Barbanas Varga çarpıştı.

İki oyuncu da yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girerek Gunn ile Varga'ya müdahale etti.

Angus Gunn ayağa kalkarken, durumu daha da kötüleşen Barbanas Varga'ya önce takım arkadaşları etrafına set ördü.

Ardından tedavi esnasının görüntülenmemesi için Varga'nın etrafına battaniye çekildi.

Birkaç dakika sonra Barbanas Varga, üstü örtülü şekilde sedyeyle dışarıya çıkarıldı.

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