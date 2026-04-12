Gazze için vicdan seferi: Küresel filoda her 3 kişiden biri Türk

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 13:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Doktorlardan siyasetçilere, sanatçılardan aktivistlere kadar binlerce gönüllünün yer aldığı Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki ambargoyu kırmak ve Filistin'in sesini dünyaya duyurmak için yeniden yola çıkıyor. Filonun son durumunu A Haber canlı yayınında aktaran aktivist Dr. Abdüllatif Faslı, "Üç kişiden birinin Türk olması bizim için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yıllardır sürdürdüğü insanlık dışı soykırıma karşı dünyanın vicdanı bir kez daha harekete geçti. 2025 yılında sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin girişimiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Barselona Limanı'ndan Gazze'ye umut taşımak üzere demir alıyor. KÜRESEL SUMUD FİLOSU ZULMÜN AMBARGOSUNU DELMEK İÇİN YOLA ÇIKIYOR Doktorlardan siyasetçilere, sanatçılardan aktivistlere kadar binlerce kişinin destek verdiği bu dev organizasyon, sadece yardım ulaştırmayı değil Gazze'nin sesini bütün dünyaya bir kez daha duyurmayı hedefliyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN VİCDAN KÖPRÜSÜ Barselona Marina'daki son durumu ve filonun hazırlıklarını A Haber canlı yayınında aktaran aktivist Dr. Abdüllatif Faslı, "Şu anda Barselona Marina'dayız. Arkamda gördüğünüz en büyük gemimiz, diğerleri ise 5 ile 14 kişilik daha küçük gemilerimiz. Buradaki atmosfer gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Latin Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok aktivist burada toplandı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki kalabalığın her geçen dakika arttığını belirten Faslı, Filistin şarkıları eşliğinde büyük bir kararlılıkla yola çıkmayı beklediklerini aktardı.

TEK HEDEF: İNSANLIK ONURUNU KURTARMAK Filonun temel amacının insani bir koridor açmak olduğunu vurgulayan Dr. Abdüllatif Faslı, "Tek amacımız Filistin'deki ambargoyu kırmak, oradaki insanlara ulaşmak ve sağlık malzemesi ile yiyecek gibi temel insani yardımları götürmek. Bir doktor olarak orada gece gündüz çalışan meslektaşlarımın yükünü bir nebze olsun hafifletmek ve onlara destek olmak için buradayım. Farklı inançlardan, milletlerden ve görüşlerden insanlar burada tek yürek olmuş durumda" sözleriyle mücadelenin kapsamını dile getirdi.

BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE DEV DESTEK Filoda yer alan katılımcı profillerinin oldukça geniş olduğunu belirten Faslı, "Brezilya'dan kendi imkanlarıyla gelen genç aktivistler var. Meşhur aktivist Mateus, Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadelenin süreceğini söylüyor. Hollandalı bir milletvekiliyle aynı gemideyiz. Tayland'dan, Malezya'dan ve tabii ki ağırlıklı olarak Türkiye'den gelen büyük ekiplerimiz var. Üç kişiden birinin Türk veya Malezyalı olması bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

"BİZ DENİZDEN, SİZ KARADAN DESTEK VERİN" Filoda yer alan ve daha önce de benzer eylemlerde bulunan Katalonyalı bir kadın aktivist ise, "Biz buradan Gazze'ye doğru yelken açıyoruz. Ancak karadaki insanların da sokaklara dökülmesine ve bu aksiyona destek vermesine ihtiyacımız var. Halkın desteği olmadan bu hareket yeterince güçlü olamaz" ifadelerini kullanarak bütün dünyaya dayanışma çağrısında bulundu. Hava muhalefeti nedeniyle çıkışın kısa süre ertelenebileceği belirtilirken, aktivistler bütün zorluklara rağmen Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.