Çocukların icat ettiği 6 şaşırtıcı şey: Trambolinden hesap makinesine
Günlük yaşamda farkına varmadan kullandığımız pek çok ürün, aslında yetişkinlerin değil çocukların merakıyla ortaya çıktı. Kimi bir kazanın ardından, kimi basit bir gözlemin sonucu doğan bu fikirler; zamanla milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran buluşlara dönüştü. Tarih, yaşın değil hayal gücünün belirleyici olduğunu gösteren bu örneklerle dolu.
Dünya tarihini değiştiren büyük buluşların her zaman beyaz önlüklü bilim insanlarından veya laboratuvarlardan çıktığını düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Bugün elimizden düşürmediğimiz, eğlendiğimiz veya hayatımızı kolaylaştıran pek çok şeyin arkasında aslında sadece meraklı bir çocuğun "Neden olmasın?" sorusu yatıyor.
İşte Louis Braille'den Benjamin Franklin'e, tarihin akışını değiştiren o şaşırtıcı genç mucitler ve hikayeleri.
KARANLIĞA IŞIK OLAN SİSTEM: BRAİLLE ALFABESİ
Henüz üç yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden Louis Braille, hayatını değiştiren zorluğun içinden evrensel bir çözüm çıkardı. Okul yıllarında Fransız ordusunun gece iletişiminde kullandığı kabartmalı şifre sisteminden ilham aldı. Bu yöntemi geliştirerek görme engellilerin okuyup yazabileceği bir sisteme dönüştürdü.
Braille, yalnızca 15 yaşındayken altı nokta temelli alfabesini tanıttı. Bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan bu sistem, milyonlarca insan için bağımsızlığın anahtarı olmayı sürdürüyor.
SİRKTE DOĞAN FİKİR: TRAMBOLİN
Amerika'nın Iowa eyaletinde yaşayan genç George Nissen, sirkte izlediği akrobatlardan etkilenerek sıra dışı bir fikir geliştirdi. Sanatçıların güvenlik ağına düştükten sonra yeniden zıplayarak performanslarına devam edebileceğini düşündü.
Henüz 16 yaşındayken ortaya attığı bu fikir, yıllar süren denemelerin ardından gerçeğe dönüştü. "Zıplama cihazı" olarak başlayan bu icat, bugün spor salonlarından eğlence parklarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan tramboline dönüştü.
TESADÜFTEN DOĞAN LEZZET: DONDURMA ÇUBUĞU
1905 yılında, 11 yaşındaki Frank Epperson'un basit bir hatası, dünya çapında bir ürüne dönüştü. Soğuk bir San Francisco gecesinde içeceğini karıştırdığı çubuğu bardakta unutan Epperson, ertesi sabah donmuş içecekle karşılaştı.
Tadı beklenmedik şekilde beğenilince bu fikri geliştirdi ve yıllar sonra satışa sundu. Ürünün adı ise çocuklarının önerisiyle "Popsicle" oldu. Bugün hala yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri.
SOĞUKLA MÜCADELE: KULAK ISITICILARI
Maine'in sert kış şartlarında kulaklarının donmasından bunalan Chester Greenwood, çözümü kendi üretmekte buldu. 15 yaşındayken bir tel parçasını kulaklarına uygun şekilde bükerek basit bir tasarım oluşturdu ve büyükannesinden üzerine kürk dikmesini istedi.
Bu pratik çözüm kısa sürede geliştirildi ve Greenwood, 18 yaşında tasarımının patentini aldı. Günümüzde hâlâ kullanılan kulak ısıtıcıları, bu basit ama etkili fikrin ürünü.