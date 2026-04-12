Çocukların icat ettiği 6 şaşırtıcı şey: Trambolinden hesap makinesine

İşte Louis Braille'den Benjamin Franklin'e, tarihin akışını değiştiren o şaşırtıcı genç mucitler ve hikayeleri.

Dünya tarihini değiştiren büyük buluşların her zaman beyaz önlüklü bilim insanlarından veya laboratuvarlardan çıktığını düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Bugün elimizden düşürmediğimiz, eğlendiğimiz veya hayatımızı kolaylaştıran pek çok şeyin arkasında aslında sadece meraklı bir çocuğun "Neden olmasın?" sorusu yatıyor.

KARANLIĞA IŞIK OLAN SİSTEM: BRAİLLE ALFABESİ

Henüz üç yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden Louis Braille, hayatını değiştiren zorluğun içinden evrensel bir çözüm çıkardı. Okul yıllarında Fransız ordusunun gece iletişiminde kullandığı kabartmalı şifre sisteminden ilham aldı. Bu yöntemi geliştirerek görme engellilerin okuyup yazabileceği bir sisteme dönüştürdü.

Braille, yalnızca 15 yaşındayken altı nokta temelli alfabesini tanıttı. Bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan bu sistem, milyonlarca insan için bağımsızlığın anahtarı olmayı sürdürüyor.