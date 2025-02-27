2025 Ramazan ayında yapılacak ibadetler | Günlük okunacak zikirler, tespihler ve dualar
On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam aleminin heyecanla beklediği manevi iklimiyle geldi. İlk sahurla birlikte müminler oruç ibadetine niyetlenirken iftar sofralarında bereketi, teravih namazlarında huzuru yaşayacak. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan bu mübarek ayda, gönüller dualarla arınacak, paylaşmanın ve kardeşliğin güzellikleri daha da hissedilecek. Peki Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Faziletleri nelerdir? İşte Ramazan ayının anlamı ve manevi kazanımları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:11