2025 Ramazan ayında yapılacak ibadetler | Günlük okunacak zikirler, tespihler ve dualar

Ramazan Ayında Yapılması Gereken İbadetler

1. Oruç Tutmak

Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın beş şartından biri olup, farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili olarak şöyle buyrulmuştur:

"Ey îman edenler! Sizden evvelki (ümmet)lere borç olarak yazıldığı (farz kılındığı) gibi, sizin üzerinize de Oruç tutmak yazıldı (farz kılındı)." (Bakara, 183)