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Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk, ağız kokusuna neden olabilir. Bu durumdan rahatsız olan birçok kişi, oruçluyken ağız bakımını nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Aynı zamanda ağız spreyi veya sakız gibi ürünlerin orucu bozup bozmadığı da merak konusu. Peki oruç sırasında ağız sağlığını korumak ve ferah bir nefes için neler yapılabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:59
Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan’da ferah nefes için en etkili ipuçları

Ramazan ayı manevi huzurun doruğa ulaştığı, bedenin ve ruhun arındığı mübarek bir zaman dilimi. Uzun saatler süren açlık ve susuzluk, bazı fiziksel zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle ağız kokusu, birçok kişinin oruç süresince karşılaştığı yaygın bir sorun. Peki bu durumu önlemek mümkün mü?

Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan’da ferah nefes için en etkili ipuçları

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Doğal Ağız Kokusu Formülü

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin doğal yollarını arayanlar için Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu bu ipucu hala dikkat çekiyor.

✔ Malzemeler:

1 kase ev yapımı yoğurt
1 yemek kaşığı bal
3 damla taze limon suyu

Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan’da ferah nefes için en etkili ipuçları

✔ Hazırlanışı ve Kullanımı:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın ve sahurda tüketin. Karatay'a göre, bu karışımın içerdiği probiyotikler sindirimi desteklerken, balın antibakteriyel özelliği ağız içindeki zararlı bakterilerin çoğalmasını engelliyor. Limon suyu ise mide asidini dengeleyerek kötü kokuların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan’da ferah nefes için en etkili ipuçları

Ağız Kokusunu Önlemek İçin Pratik Öneriler

Ağız kokusuyla mücadelede sadece doğal tarifler değil günlük ağız ve diş bakımına dikkat etmek de büyük önem taşıyor. İşte diğer pratik öneriler:

🦷 Dil Temizliği Şart: Dilin üzerinde biriken bakteriler kötü kokuya sebep olabilir. Bu nedenle düzenli olarak dil temizleyici kullanmak faydalı olacaktır.

🦷 Diş İpi Kullanın: Diş aralarında biriken yiyecek artıkları, ağız kokusunun başlıca nedenlerinden biridir. Diş ipi kullanımı, bu sorunun önüne geçer.

🌿 Nane ve Kekik Çayı İçin: Doğal ferahlatıcı özelliğe sahip olan bu bitki çayları, ağız kokusunu gidermede etkilidir. Sahurda ya da iftar sonrası tüketilebilir.

🚰 Bol Su İçin: Oruç öncesi yeterli su tüketmek, gün boyunca ağız kuruluğunu önleyerek kötü koku oluşumunu azaltır.

🍬 Çinkolu Sakızlardan Kaçının: Bazı sakızlar çinko içeriğiyle ağızdaki bakterileri azaltabilir ancak oruçlu halde çiğnemek uygun değildir.

Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan’da ferah nefes için en etkili ipuçları

Ağız Spreyi ve Sakız Orucu Bozar mı?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/416-417). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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Fotoğraf:A Haber Foto Arşiv

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