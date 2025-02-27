Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları
Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk, ağız kokusuna neden olabilir. Bu durumdan rahatsız olan birçok kişi, oruçluyken ağız bakımını nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Aynı zamanda ağız spreyi veya sakız gibi ürünlerin orucu bozup bozmadığı da merak konusu. Peki oruç sırasında ağız sağlığını korumak ve ferah bir nefes için neler yapılabilir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:59