Katolik dünyası şokta! Trump Papa'yı topa tuttu | Kendini Mesih ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'ya yönelik sert sözleri, ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir ettiği paylaşımı ve son olarak İsrailli bir milletvekilinin alay konusu olmasıyla gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Trump, Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savundu.

KATOLİK DÜNYASI ŞOKTA! TRUMP'TAN PAPA'YA SERT SÖZLER

Papa 14. Leo'nun bu göreve gelişini de tartışmaya açan Trump, onun yalnızca Amerikalı olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla seçildiğini iddia etti.

Trump, Papa'nın kendisine minnettar olması gerektiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller ve uyuşturucu satıcıları dahil hapishanelerini ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının kötü bir şey olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum ve ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum."

"KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ"

Trump ayrıca Papa'ya doğrudan çağrıda bulunarak,"Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." dedi.

PAPA'DAN SAVAŞ KARŞITI MESAJ: "SAVAŞ BÖLER, UMUT BİRLEŞTİRİR"

Papa 14. Leo, 11 Nisan'da St. Peter's Basilica'nda düzenlenen dua etkinliğinde dünya barışı çağrısı yapmıştı.

Konuşmasında güç gösterilerine ve savaşlara tepki gösteren Papa, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Savaş böler, umut birleştirir. Burada, çevremizde giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen o her şeye kadirlik hezeyanına karşı bir set buluyoruz."

Papa'nın bu açıklamaları, özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD-İran hattındaki kriz bağlamında dikkat çekmişti.

TARTIŞMAYI ALEVLENDİREN HAMLE: TRUMP'TAN "MESİH" PAYLAŞIMI

Trump, Papa'ya yönelik sert eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir görsel paylaştı.

Paylaşımda Trump, Hristiyan geleneğinde Hazreti İsa gibi tasvir edildi.

Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki bir kişiyi iyileştiriyormuş gibi gösteriliyor.

Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmayı yalnızca siyasi değil, dini bir zemine de taşıdı.

GERİLİMİN ARKA PLANI: HÜRMÜZ VE İRAN KRİZİ

Trump'ın sert çıkışları, İran'la yürütülen müzakerelerin çökmesiyle aynı döneme denk geldi.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik abluka sürecini başlatacağını duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Islamabad'da İran ile yapılan doğrudan görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini açıklamıştı.

Bu gelişmeler, Papa'nın barış çağrısı ile Trump'ın sert söylemleri arasındaki gerilimi daha da görünür hale getirdi.

İSRAİL'DEN ALAYCI ÇIKIŞ: "GEVEZELİK ETME!"

Trump'ın İran'a yönelik tehditleri uluslararası alanda da yankı buldu.

Zvika Vogel, ABD Başkanı'nın açıklamalarını alaya alarak sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeyi kullandı:
"Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme."

İsrailli milletvekili, paylaşımına alaycı bir ördek emojisi de ekleyerek Trump'ın tekrarlayan tehditlerine gönderme yaptı.

DİN, SİYASET VE GÜÇ GÖSTERİSİ AYNI SAHNEDE

Yaşanan gelişmeler, küresel siyasette yeni bir tartışma başlığı açtı.

Bir yanda Papa'nın barış ve itidal çağrısı, diğer yanda Trump'ın sert ve meydan okuyan söylemleri…

Üstüne gelen "Mesih" benzetmeli paylaşım ve uluslararası aktörlerin alaycı tepkileri, krizi yalnızca diplomatik değil, sembolik ve ideolojik bir düzleme taşıdı.

Ortaya çıkan tablo net:
Bu kriz artık sadece devletler arasında değil; inanç, liderlik ve küresel güç algısı üzerinden de şekilleniyor.

