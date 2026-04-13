Katolik dünyası şokta! Trump Papa'yı topa tuttu | Kendini Mesih ilan etti

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:57 Son Güncelleme: 13 Nisan 2026 10:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'ya yönelik sert sözleri, ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir ettiği paylaşımı ve son olarak İsrailli bir milletvekilinin alay konusu olmasıyla gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Trump, Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savundu. KATOLİK DÜNYASI ŞOKTA! TRUMP'TAN PAPA'YA SERT SÖZLER Papa 14. Leo'nun bu göreve gelişini de tartışmaya açan Trump, onun yalnızca Amerikalı olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla seçildiğini iddia etti.

Trump, Papa'nın kendisine minnettar olması gerektiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller ve uyuşturucu satıcıları dahil hapishanelerini ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının kötü bir şey olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum ve ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum."

"KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ" Trump ayrıca Papa'ya doğrudan çağrıda bulunarak,"Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." dedi.

PAPA'DAN SAVAŞ KARŞITI MESAJ: "SAVAŞ BÖLER, UMUT BİRLEŞTİRİR" Papa 14. Leo, 11 Nisan'da St. Peter's Basilica'nda düzenlenen dua etkinliğinde dünya barışı çağrısı yapmıştı. Konuşmasında güç gösterilerine ve savaşlara tepki gösteren Papa, şu ifadeleri kullanmıştı: "Savaş böler, umut birleştirir. Burada, çevremizde giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen o her şeye kadirlik hezeyanına karşı bir set buluyoruz." Papa'nın bu açıklamaları, özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD-İran hattındaki kriz bağlamında dikkat çekmişti.