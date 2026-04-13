Karasu'da korkutan görüntü! Kıyı erozyonu yıkımın eşiğine getirdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yıllardır süregelen kıyı erozyonu, 1985 yılında inşa edilen eski bir tatil köyünü yutma noktasına getirdi; denizin yaklaşık 100 metre içeri girmesiyle yıkılma tehlikesi yaşayan villa ve tesisler için Bakanlık düzeyinde tahkimat çalışmaları başlatıldı.
Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, gazetecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede başlattığı çalışmayla kıyı erozyonunun önüne geçileceğini kaydetti.