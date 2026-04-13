Engelli araçlarında 5 yıl cezasız satış dönemi! ÖTV'siz hangi modeller alınabilecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen son düzenlemeyle engellilerin ÖTV'siz araç alım hakkı önemli ölçüde genişledi. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunanların da bu haktan yararlanabilmesinin önü açılırken limit de güncellendi. Peki bu düzenleme kimleri kapsıyor, hangi koşulların sağlanması gerekiyor?
Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için satın alınacak aracın en az %40 yerlilik oranına sahip olması zorunluluğu. Bu adım, hem engelli vatandaşların ulaşılabilir fiyatlarla araç sahibi olmasını hem de yerli üretimin desteklenmesini hedefliyor.
Bu kapsamda Togg'dan Renault'ya, Fiat'tan Toyota ve Hyundai'ye kadar Türkiye'de üretim yapan devlerin belirli modelleri listenin başında yer alıyor.
KAPSAM GENİŞLETİLDİ: %40 VE ÜZERİ ENGELLİLERE YENİ HAK
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yapılan değişiklikle birlikte, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler de belirli şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Böylece daha önce sistem dışında kalan bir grup için de araç edinme imkanı doğmuş oldu.
ÖTV MUAFİYETİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Mevzuata göre engellilere "indirim" değil, doğrudan ÖTV muafiyeti uygulanıyor. Uygulama iki ana gruba ayrılıyor:
- %90 ve üzeri engelliler: Aracı bizzat kullanma şartı aranmaz
- %90 altı engelliler: Araçta özel tertibat zorunluluğu bulunur
Bu ayrım, araç kullanım şekli ve teknik gereklilikler açısından belirleyici oluyor.
2026 İÇİN ARAÇ ALIM LİMİTİ GÜNCELLENDİ
2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan üst limit, 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranına göre 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirlendi.
Bu limitin altında kalan araçlar ve en az yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan modeller ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor.
HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
Yerlilik oranı şartı nedeniyle belirli modeller öne çıkıyor. Bu kapsamda:
- Togg T10X ve T10F
- Fiat Egea Sedan ve Egea Cross
- Renault Clio, Megane Sedan ve Duster
- Toyota Corolla ve C-HR
- Hyundai i20 ve Bayon
gibi modeller ÖTV'siz alınabilecek araçlar arasında yer alıyor.