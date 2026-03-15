BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA

Bu yıl emeklilere ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesi 4 bin lira olarak belirlendi. Türkiye genelinde yaklaşık 17,7 milyon emeklinin bu ödemeden yararlanması bekleniyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı için yapılacak toplam ikramiye ödemesinin ise yaklaşık 150 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.