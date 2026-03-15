Emekliye ödemeler yattı! Maaş ve 4.000 TL ikramiye takvimi: SSK, Bağ-Kur, 4C
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. A Haber muhabirinin Ankara'dan canlı yayında aktardığı bilgilere göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emeklinin 4 bin liralık bayram ikramiyesi ve mart ayı maaşları belirlenen takvim doğrultusunda 14 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı ve ödemeler gün gün devam edecek.
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamada belirttiği üzere, bayram ikramiyeleri belirlenen takvim doğrultusunda emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ
SSK (4A) kapsamında emekli olan vatandaşlar için maaş ve ikramiye ödemeleri, aylık ödeme günlerine göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor.
- Maaş ödeme günü ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan emekliler, 14 Mart Cumartesi günü itibarıyla hem Mart ayı maaşlarını hem de Ramazan Bayramı ikramiyelerini almaya başladı.
- Aylık ödeme günü ayın 21, 22 ve 23'üne denk gelen emeklilerin ödemeleri ise 15 Mart Pazar günü yatırılıyor. Gün içerisinde bu ödemelerin hesaplara aktarılmaya devam ettiği belirtiliyor.
- Ödeme günü ayın 24, 25 ve 26'sı olan emekliler için ise maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 16 Mart Pazartesi günü yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TARİHLER
Bağ-Kur (4B) kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödeme takvimi ise farklı tarihlerde uygulanıyor.
- Aylık ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 17 Mart Salı günü hesaplara yatırılacak.
- Ödeme günü ayın 27 ve 28'i olan Bağ-Kur emeklileri ise ikramiyelerini 18 Mart Çarşamba günü alacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK
Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için bayram ikramiyesi ödemesi tek seferde gerçekleştirilecek. Bu kapsamdaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart Perşembe günü banka hesaplarına aktarılacak.