Ramazan orucuna niyet nasıl edilir? Oruç tutmak için doğru niyet nasıl edilir, hangi vakitte yapılır?
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca Müslüman oruç ibadetiyle ilgili detayları merak ediyor. İlk sahurun 1 Mart Cumartesi gecesi yapılmasıyla birlikte Ramazan orucu da başlayacak. Peki oruç tutarken nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte oruç ibadetiyle ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 08:26