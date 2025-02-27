Ramazan orucuna niyet nasıl edilir? Oruç tutmak için doğru niyet nasıl edilir, hangi vakitte yapılır?

Oruca Ne Zaman ve Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan orucu için niyet vakti, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalana kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra yapılan niyetin geçerli olabilmesi için bu sürede herhangi bir şey yenilip içilmemiş olması gerekir. Gün içinde oruca aykırı bir davranış sergilenirse niyet geçersiz olur.