Alışverişte büyük hareketlilik: Perakende satışlar yüzde 15,6 arttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ticaret ve perakende satış hacmi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4 artarken, perakende satışlardaki yüzde 15,6'lık yükseliş dikkat çekti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin toplam ticaret satış hacmi Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 arttı. Aylık bazda ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında düşüş kaydedildi.

PERAKENDE SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Şubat ayının en dikkat çeken verisi perakende ticaret kanadında görüldü. Perakende ticaret satış hacmi, yıllık bazda yüzde 15,6 artış gösterdi. Aylık bazda ise Ocak ayına göre yüzde 0,2'lik bir azalış kaydedildi.

MOTORLU ARAÇLAR VE TOPTAN TİCARETTE SON DURUM

Sektörel bazda veriler incelendiğinde farklı görünümler ortaya çıktı:

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet: Satış ve onarım hacmi yıllık bazda yüzde 1,5, aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

• Toptan ticaret: Satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,1 azalırken, aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

KISA KISA: İŞTE VATANDAŞIN MERAK ETTİKLERİ

1. Perakende satış hacmindeki %15,6'lık artış ne anlama geliyor? Bu veri, tüketicilerin geçen yılın aynı ayına göre daha fazla alışveriş yaptığını gösterir.

2. Ticaret hacmi aylık bazda neden düştü? Toplam ticaret hacmindeki %0,6'lık düşüşte motorlu kara taşıtları ve motosiklet grubundaki %5,5'lik azalış etkili oldu.

3. Toptan ve perakende ticaret arasındaki fark neden bu kadar yüksek? Toptan ticarette yıllık değişim yatay seyrederken, perakendede görülen artış iç talebin güçlü olduğunu gösterir.

4. Motorlu taşıtlar sektöründe daralma mı var? Verilere göre hem yıllık hem aylık bazda düşüş görülmektedir.

2026 ŞUBAT AYI TİCARET VE PERAKENDE VERİLERİ ÖZETİ

Sektör / Veri TürüYıllık Değişim (%)Aylık Değişim (%)
Toplam Ticaret Satış Hacmi+4,0 (Artış)-0,6 (Azalış)
Perakende Ticaret Satış Hacmi+15,6 (Artış)-0,2 (Azalış)
Toptan Ticaret Satış Hacmi-0,1 (Azalış)+0,2 (Artış)
Motorlu Taşıtlar ve Motosiklet-1,5 (Azalış)-5,5 (Azalış)
