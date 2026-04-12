Petrol hisselerinde sert yükseliş: Kazanç yüzde 75’i aştı
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim küresel piyasaları derinden etkilerken, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti. Yılın ilk çeyreğinde bazı enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 75'in üzerine çıktı.
Yılın ilk çeyreğinde savaşın meydana getirdiği jeopolitik gerilimlerden kaynaklı arz ve tedarik aksamaları petrol ve doğal gaz fiyatlarını sert yükseltti. Bu dönemde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 47,2, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 76,6 arttı. Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz kontratları yüzde 96,2 yükseldi.
PETROL VE DOĞALGAZDA RALLİ HAVASI
ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını aksatmasıyla enerji fiyatlarında görülen sert yükselişler, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisselerinde yılın ilk çeyreğinde ralli havasının esmesini sağladı.
Hürmüz Boğazı kaynaklı arz ve tedarik sıkıntılarının petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükselişlere yol açması ve fiyatlardaki yüksek seviyelerin belli bir süre daha devam edeceğine dair öngörüler enerji şirketlerinin gelirlerinin artacağına yönelik tahminleri güçlendirdi.
Küresel arzın daralması, güçlü rafineri marjları ve süregelen jeopolitik riskler ham petrol fiyatlarını yüksek seviyede tutarken, petrol ve doğal gaz şirketleri genelinde nakit akışlarını güçlü kıldı.
Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden sağlıklı bir şekilde başlaması durumunda bile tanker trafiği ve petrol arzına yönelik sıkıntıların giderilmesinin hemen gerçekleşmeyeceği öngörülüyor.