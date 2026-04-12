Petrol hisselerinde sert yükseliş: Kazanç yüzde 75’i aştı

YÜKSELİŞLER YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKTI Bu gelişmelerle yatırımcısına Norveç merkezli petrol şirketi Equinor yüzde 77,4, ABD merkezli Occidental Petroleum yüzde 58, İtalya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Eni yüzde 54, Fransa merkezli petrol şirketi TotalEnergies yüzde 45,5, ABD'li petrol ve doğal gaz şirketi Exxon Mobil yüzde 41 kazandırdı.

ABD merkezli petrol şirketi ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 41, ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketleri Devon Energy'nin hisseleri yüzde 37,4, Chevron'un hisseleri yüzde 35,8 yükseldi.

Çinli petrol ve doğal gaz şirketi PetroChina yüzde 28,3, çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi Shell yüzde 26,6, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco yüzde 11 kazandırdı.

Öte yandan, Norveçli enerji devi Equinor'un güçlü bir pazar konumuna sahip olması hisse performansını da destekliyor. Occidental Petroleum'un Delaware havzasındaki güçlü operasyonel performansı da yatırımcıların bu şirkete ilgi göstermesi arasındaki sebepler arasında yer alıyor.

TotalEnergies, mart ayında satın alınabilir durumda olan ve mayıs ayında yüklenecek Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman'da üretilen tüm ham petrol yüklerini satın alarak 1 milyar dolardan fazla kar elde etti ve hisselerinde de sert yükselişler görüldü.

Bu arada, Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC), ABD'li enerji şirketi Chevron ile "NC 146" açık deniz bloğunun teknik çalışmasının hazırlanması konusunda mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. Chevron, hisselerindeki artışta söz konusu mutabakat zaptının etkisi görüldü. PetroChina ise rezerv ve üretimi artırmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlarını uygulamaya devam edeceğini ve olgun sahalardaki geri kazanım oranlarını yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu.