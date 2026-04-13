CANLI YAYIN

Apple'dan harita uygulamasında skandal: İsrail'in işgaline hazırlık mı?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD’li teknoloji devi Apple’ın harita uygulaması Apple Maps büyük bir skandala imza attı. Uygulamada katil İsrail'in işgale hazırlandığı bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin isimleri haritadan silindi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı yaşanan olayı yorumlarken "İsrail işgali sonrası bölgeye yeni isimler verilmesi için bir zemin hazırlığı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın harita uygulaması Apple Maps ile ilgili dikkat çeken bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

APPLE'DAN İSRAİL İŞGALİNE HAZIRLIK

Kullanıcılar, Güney Lübnan'daki birçok yerleşim yerinin uygulamada görünmediğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

BAZI ALANLAR NEDEN BOŞ BIRAKILDI?

Paylaşılan ekran görüntülerinde, sınır hattına yakın geniş bir bölgede köy ve kasaba isimlerinin yer almadığı dikkat çekti. Haritada bazı alanların boş bırakıldığı görülürken, aynı noktaların Google Maps üzerinde detaylı şekilde işaretlendiği belirtildi.

BÜYÜK BİR KISMI SİLİNDİ

Google Maps'te Rachidiyeh, Ras El Ain, Hanita, Adamiit, Qana ve Bint Jbeil gibi çok sayıda yerleşim net biçimde gösterilirken, Apple Maps'te bu noktaların büyük kısmının görünmemesi tartışmayı büyüttü.

İSRAİL'İN İŞGALİNE HAZIRLIK MI?

Sosyal medya kullanıcıları, uygulamanın Lübnan tarafındaki yerleşimleri "sistematik olarak kaldırdığı" iddia ederken bu durumun İsrail işgaline zemin hazırlığı olduğu belirtildi.

APPLE MAPS VE İŞGALİN DİJİTAL ADIMLARI

Teknoloji dünyasında tartışma yaratan harita değişikliğini yorumlayan A Haber Spikeri Cansın Helvacı "Apple Maps üzerinde Lübnan haritasına yaklaştığınızda artık hiçbir il, ilçe, mahalle veya köy ismini göremiyorsunuz; bu durum, İsrail işgali sonrası bölgeye yeni isimler verilmesi için bir zemin hazırlığı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı. Helvacı, İsrail'deki yerleşim yerlerinin isimlerinin görünmeye devam ettiğini ancak Lübnan tarafının tamamen karartıldığını belirterek bu durumun bölgedeki endişeyi artırdığını dile getirdi.

SINIR KÖYLERİ HARİTADAN SİLİNİYOR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırganlığının boyutlarını aktaran Kurşun, "8 Nisan'daki katliamdan bu yana bir sessizlik hakim olsa da İsrail ordusu özellikle Dahiye semtini hedef alan Heron hareketliliğini sürdürüyor" sözleriyle aktardı. Sınır hattındaki yıkımın dehşet verici olduğunu vurgulayan Kurşun, "İsrail ordusu, sınır hattındaki yaklaşık 5-6 köyü buldozerlerle yıkarak ve evlerin altına patlayıcılar yerleştirerek buraları adeta haritadan silmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

LÜBNAN'DA İÇ KARIŞIKLIK VE DİPLOMATİK KRİZ

Lübnan hükümetinin iç baskılarla da mücadele ettiğini belirten Kurşun, "Hizbullah yanlıları ve Emel hareketi mensupları, hükümetin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı müzakere masasında satacağı iddiasıyla Başbakanlık binası önünde protestolar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Kurşun, Lübnan Başbakanı'nın iç güvenlik gerekçesiyle ABD ve BM ziyaretlerini ertelediğini belirterek, "Başbakan, halkın güvenliğini ve birliğini korumak adına Washington ziyaretini askıya aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu" bilgisini paylaştı.

İÇ SAVAŞIN YILDÖNÜMÜNDE BİRLİK ÇAĞRISI

Lübnan İç Savaşı'nın yıldönümüne denk gelen bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına değinen Kurşun, "Cumhurbaşkanı, 13 Nisan 1975'te başlayan ve 15 yıl süren acı dolu geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak halka birlik olma çağrısı yaptı" sözleriyle aktardı. Yarın ABD'de başlayacak ateşkes görüşmelerine dair umutların düşük olduğunu belirten Kurşun, "İsrail tarafı Hizbullah'ın tamamen silah bırakmasını şart koşuyor; ancak Hizbullah misilleme saldırılarını sürdürüyor ve bölgede somut bir barış sinyali henüz görülmüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın