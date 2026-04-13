Apple'dan harita uygulamasında skandal: İsrail'in işgaline hazırlık mı?

SINIR KÖYLERİ HARİTADAN SİLİNİYOR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırganlığının boyutlarını aktaran Kurşun, "8 Nisan'daki katliamdan bu yana bir sessizlik hakim olsa da İsrail ordusu özellikle Dahiye semtini hedef alan Heron hareketliliğini sürdürüyor" sözleriyle aktardı. Sınır hattındaki yıkımın dehşet verici olduğunu vurgulayan Kurşun, "İsrail ordusu, sınır hattındaki yaklaşık 5-6 köyü buldozerlerle yıkarak ve evlerin altına patlayıcılar yerleştirerek buraları adeta haritadan silmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

LÜBNAN'DA İÇ KARIŞIKLIK VE DİPLOMATİK KRİZ

Lübnan hükümetinin iç baskılarla da mücadele ettiğini belirten Kurşun, "Hizbullah yanlıları ve Emel hareketi mensupları, hükümetin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı müzakere masasında satacağı iddiasıyla Başbakanlık binası önünde protestolar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Kurşun, Lübnan Başbakanı'nın iç güvenlik gerekçesiyle ABD ve BM ziyaretlerini ertelediğini belirterek, "Başbakan, halkın güvenliğini ve birliğini korumak adına Washington ziyaretini askıya aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu" bilgisini paylaştı.