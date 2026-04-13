Apple'dan harita uygulamasında skandal: İsrail'in işgaline hazırlık mı?
ABD’li teknoloji devi Apple’ın harita uygulaması Apple Maps büyük bir skandala imza attı. Uygulamada katil İsrail'in işgale hazırlandığı bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin isimleri haritadan silindi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı yaşanan olayı yorumlarken "İsrail işgali sonrası bölgeye yeni isimler verilmesi için bir zemin hazırlığı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın harita uygulaması Apple Maps ile ilgili dikkat çeken bir iddia sosyal medyada gündem oldu.
Kullanıcılar, Güney Lübnan'daki birçok yerleşim yerinin uygulamada görünmediğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.
BAZI ALANLAR NEDEN BOŞ BIRAKILDI?
Paylaşılan ekran görüntülerinde, sınır hattına yakın geniş bir bölgede köy ve kasaba isimlerinin yer almadığı dikkat çekti. Haritada bazı alanların boş bırakıldığı görülürken, aynı noktaların Google Maps üzerinde detaylı şekilde işaretlendiği belirtildi.
BÜYÜK BİR KISMI SİLİNDİ
Google Maps'te Rachidiyeh, Ras El Ain, Hanita, Adamiit, Qana ve Bint Jbeil gibi çok sayıda yerleşim net biçimde gösterilirken, Apple Maps'te bu noktaların büyük kısmının görünmemesi tartışmayı büyüttü.
İSRAİL'İN İŞGALİNE HAZIRLIK MI?
Sosyal medya kullanıcıları, uygulamanın Lübnan tarafındaki yerleşimleri "sistematik olarak kaldırdığı" iddia ederken bu durumun İsrail işgaline zemin hazırlığı olduğu belirtildi.
APPLE MAPS VE İŞGALİN DİJİTAL ADIMLARI
Teknoloji dünyasında tartışma yaratan harita değişikliğini yorumlayan A Haber Spikeri Cansın Helvacı "Apple Maps üzerinde Lübnan haritasına yaklaştığınızda artık hiçbir il, ilçe, mahalle veya köy ismini göremiyorsunuz; bu durum, İsrail işgali sonrası bölgeye yeni isimler verilmesi için bir zemin hazırlığı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı. Helvacı, İsrail'deki yerleşim yerlerinin isimlerinin görünmeye devam ettiğini ancak Lübnan tarafının tamamen karartıldığını belirterek bu durumun bölgedeki endişeyi artırdığını dile getirdi.