Anne ve oğlunu öldüresiye dövüp 'merdivenden düştü' dediler: Meğer ilk vukuatları değilmiş

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 11:53 Son Güncelleme: 12 Nisan 2026 12:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kocaeli'de bayram günü gittikleri kafede Meryem Yıldırım ve oğlunu öldüresiye darp eden 3 şüpheliye ait savcılık ifadelerine ulaşıldı. Şüpheliler suçlamaları reddederek kadının merdivenlerden düştüğünü iddia etti. Avukat ise olaydan 5 dakika önce başka bir kadına daha saldırı olduğunu belirterek şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanmalarını talep etti.

ANNE VE OĞLU KANLAR İÇİNDE KALDI Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için eğlence mekanına gitti. Mekanda gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu darp edildi. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan Meryem Yıldırım kanlar içinde kaldı. Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık, oğlunun ise kaburgasında çatlak tespit edildi. Kadın 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay nedeniyle Kürşat G. tutuklanırken, Emrah G. ile Sema K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KADINLARA VURAN KİMSEYİ GÖRMEDİM" Şüphelilerden Emrah G. savcılık ifadesinde, olayın bir kavga sırasında büyüdüğünü öne sürdü ve kadınlara vurduğunu görmediğini iddia etti. Emrah G. ayrıca olaydan sonra evine gittiğini, ertesi gün polis tarafından karakola götürüldüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmediğini belirten şüpheli, "Suçu öğrenince şok oldum" dedi.

"MERYEM MERDİVENLERDEN DÜŞEREK YARALANDI" Tutuklu şüpheli Kürşat G. ise savcılık ifadesinde Meryem Yıldırım'a vurmadığını, olayın bir kargaşa sırasında yaşandığını savundu. Kadının Sema K. ile kavga ettiğini öne süren Kürşat G., yaralanmanın "merdivenden düşme" sonucu oluştuğunu iddia etti.