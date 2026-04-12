Anne ve oğlunu öldüresiye dövüp 'merdivenden düştü' dediler: Meğer ilk vukuatları değilmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kocaeli'de bayram günü bir kafede Meryem Yıldırım ve oğlunu öldüresiye darp eden şüphelilerin savcılık ifadelerine ulaşıldı. Saldırıyı reddeden şüpheliler "Meryem merdivenlerden düştü" savunmasını yaparken, avukat ise olaydan kısa süre önce başka bir kadına daha saldırı yaşandığını söyledi.

Kocaeli'de bayram günü gittikleri kafede Meryem Yıldırım ve oğlunu öldüresiye darp eden 3 şüpheliye ait savcılık ifadelerine ulaşıldı. Şüpheliler suçlamaları reddederek kadının merdivenlerden düştüğünü iddia etti. Avukat ise olaydan 5 dakika önce başka bir kadına daha saldırı olduğunu belirterek şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanmalarını talep etti.

ANNE VE OĞLU KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için eğlence mekanına gitti. Mekanda gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu darp edildi.

Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan Meryem Yıldırım kanlar içinde kaldı. Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık, oğlunun ise kaburgasında çatlak tespit edildi. Kadın 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay nedeniyle Kürşat G. tutuklanırken, Emrah G. ile Sema K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KADINLARA VURAN KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Şüphelilerden Emrah G. savcılık ifadesinde, olayın bir kavga sırasında büyüdüğünü öne sürdü ve kadınlara vurduğunu görmediğini iddia etti.

Emrah G. ayrıca olaydan sonra evine gittiğini, ertesi gün polis tarafından karakola götürüldüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten şüpheli, "Suçu öğrenince şok oldum" dedi.

"MERYEM MERDİVENLERDEN DÜŞEREK YARALANDI"

Tutuklu şüpheli Kürşat G. ise savcılık ifadesinde Meryem Yıldırım'a vurmadığını, olayın bir kargaşa sırasında yaşandığını savundu.

Kadının Sema K. ile kavga ettiğini öne süren Kürşat G., yaralanmanın "merdivenden düşme" sonucu oluştuğunu iddia etti.

"MERYEM İLE BERABER YERE DÜŞTÜK"

Şüpheli Sema K. ise olayın tamamen bir itişme sırasında yaşandığını savundu.

Meryem Yıldırım'ın saçını çektiğini, bunun üzerine dengesini kaybedip birlikte yere düştüklerini söyledi.

Sema K., Meryem Yıldırım'ın kendisini ittiğini ve tekrar yere düştüğünü iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

AVUKAT: "MÜVEKKİLİM ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ"

Meryem Yıldırım ve oğlunun avukatı Murat Ustabaşı ise olayın basit bir kavga olmadığını belirterek, müvekkillerinin öldüresiye darp edildiğini söyledi.

Avukat, tutuklama taleplerinin reddedildiğini, müvekkillerinin tehdit edildiğini ve uzaklaştırma talebinin de kabul edilmediğini ifade etti.

"BAŞKA BİR KADINA DA SALDIRDILAR"

Avukat Ustabaşı ayrıca şüphelilerin olaydan 5 dakika önce 18 yaşındaki başka bir kadına da saldırdığını iddia etti.

Bu olayla ilgili dosyanın birleştirildiğini belirten avukat, şüphelilerin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını ve tutuklanmalarını talep ettiklerini söyledi.

