Asgari ücrette yeni model masada! Hükümetten 5+5+1’lik formülü içın ilk adım

ENFLASYON ORANI KİLİT ROLDE

TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon verileri memur ve emekli maaşının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranında bir zam yapılması gündemde.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.