Milyonları ilgilendiren zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Aralık ayına giriş yapılmasıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci bugün itibarıyla başlıyor. Hükümet, işçi ve işveren heyetlerinden oluşacak 15 kişilik temsilcilerin bu hafta bir araya gelmesi beklenirken yeni asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Canan Barlas ile Gündem programında olası zam oranlarını masaya yatırdı.
86 milyonun merakla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri bugün itibarıyla başlıyor. Milyonların gözü kulağı 2026 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranına çevrilirken kulislerde konuşulan rakamlar neler? Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yüzde kaç oranında zam oranı netleşecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olarak masaya yatırılması muhtemel zam oranını ele aldı.
"86 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR"
Aslında direkt olarak baktığınız zaman asgari ücretli sayımız bizim 8 milyon civarında. Ama asgari ücret artışı aslında 86 milyonu ilgilendiren, herkesi ilgilendiriyor. Çünkü o bir gösterge rakamı. Ben en sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim isterseniz. Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Yani bununla geçinin diye belirlenen bir ücret değil. Biz öyle anlıyoruz. Maalesef. Şuan da 22.000 lira asgari ücret. Bu bir geçim ücreti değil. Bu bir gösterge ücreti. Yani diyor ki sistem: Bundan daha az maaş veremezsin. Bundan daha yüksek maaş ver. Dolayısıyla asgari ücret belirleniyor ama biz de işte "Bu maaşı ver" anlaşıldığı için asgari ücretimiz biraz fazladır. Dediğim gibi asgari ücret bir gösterge rakamı ve işsizlik maaşından, Bağkurlu'nun ödediği paraya, ev kadınının ödediği isteğe bağlı sigortaya kadar 100'e yakın şeyi de belirliyor.O yüzden de bizim gözümüz bu Aralık ayında asgari ücret tespit konusunda.
"TAHMİNİM YÜZDE 30 CİVARINDA ARTIŞIN OLACAĞI YÖNÜNDE"
Asgari ücretin bir matematiği var. Benim gördüğüm ve son 5-10 yıla baktım. 5-10 yıllık asgari ücret artışları hep o yılın enflasyonunun ya 3 puan ya 5 puan yukarısında olmuş. Geçtiğimiz yıl da öyle olmuş. Ondan önceki yıllarda da öyle olmuş. Son 4 yıla baktım 8 kat artmış asgari ücret. Mesela o sıkıntılı dönemlerde hatırlayın iki kere belirlendi asgari ücret. Dolayısıyla bu yılın sonunda enflasyon yüzde 32 bekliyor. İşte 30'la 32 arasında bekliyor Merkez Bankası. Benim de tahminim yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışının olacağı. Bu da 28.735 lira civarında bir net asgari ücret gibi.
"28 BİN LİRA CİVARI ASGARİ ÜCRET ORTAYA ÇIKIYOR"
Merkez Bankasının tahmini yüzde 30'la yüzde 33 arasında bir tahmin yaptı. Enflasyon baz alınırsa ki o alınıyor. Onun üstüne mutlaka bir dokunuş oluyor. Dolayısıyla birebir enflasyon bile olsa orta vadeli program yüzde 28,5 diyor. O bile olsa yine 28.000 lira civarında bir asgari ücret ortaya çıkıyor. Bütçeye asgari ücretten vergi alınmıyor biliyorsunuz bir süredir. Bana göre bu bir devrim. Hani siz de bilirsiniz duvarlara yazarlardı hani bunu slogan olarak. Hükûmet bunu bu kararı verdi, bir devrim yaptı. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Bizim maaşımızdaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Herkesten vergi alınmıyor. Hükûmet de bu vergi karşılığında bütçeye bir kaynak koyuyor. 2024'ten 2025'e gelirken bu kaynak yüzde 25 olmuş. 2025'te yüzde 30 arttırıldı. Şimdi baktım bu kaynak yüzde 28 olmuş.
EMEKLİ MAAŞINDA ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Türkiye'deki sorun emekli sayısı ile çalışan sayısının oranı. Dünyadaki olması gereken şu: 4 çalışan bir emekliye bakması gerekiyor. Bizde 1.8, hadi iki diyeyim, iki çalışan bir emekliye bakamıyor. Dolayısıyla sosyal güvenlik maaş da aldı, maaşlı olmuyor. Onun ödediği prim onu karşılamıyor. O yüzden emekli sayımız çok. 16 milyon emeklimiz var. Dolayısıyla emeklilerle ilgili ve memurlarla ilgili bu hükümetin öteden beri bir anlayışı var. "Enflasyona ezdirmeyeceğim" diye. Altı ayda bir artış yapılıyor. En az enflasyon oranında, yani altı aylık enflasyon kadar artış yapılıyor. Onun da hesaplamasını yaptık yani bu yüzde 33'e göre aşağı yukarı yüzde 13-14 civarında bir altı aylık enflasyon. Onun üstüne bir refah payı konulursa memurlar için de yüzde 20 çıkıyor.
