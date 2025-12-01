Milyonları ilgilendiren zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

86 milyonun merakla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri bugün itibarıyla başlıyor. Milyonların gözü kulağı 2026 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranına çevrilirken kulislerde konuşulan rakamlar neler? Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yüzde kaç oranında zam oranı netleşecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olarak masaya yatırılması muhtemel zam oranını ele aldı.

"86 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR"

Aslında direkt olarak baktığınız zaman asgari ücretli sayımız bizim 8 milyon civarında. Ama asgari ücret artışı aslında 86 milyonu ilgilendiren, herkesi ilgilendiriyor. Çünkü o bir gösterge rakamı. Ben en sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim isterseniz. Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Yani bununla geçinin diye belirlenen bir ücret değil. Biz öyle anlıyoruz. Maalesef. Şuan da 22.000 lira asgari ücret. Bu bir geçim ücreti değil. Bu bir gösterge ücreti. Yani diyor ki sistem: Bundan daha az maaş veremezsin. Bundan daha yüksek maaş ver. Dolayısıyla asgari ücret belirleniyor ama biz de işte "Bu maaşı ver" anlaşıldığı için asgari ücretimiz biraz fazladır. Dediğim gibi asgari ücret bir gösterge rakamı ve işsizlik maaşından, Bağkurlu'nun ödediği paraya, ev kadınının ödediği isteğe bağlı sigortaya kadar 100'e yakın şeyi de belirliyor.O yüzden de bizim gözümüz bu Aralık ayında asgari ücret tespit konusunda.