Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni zam için ilk toplantıya hazırlanıyor. (AA)

KOMİSYON TOPLANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 temsilciden oluşan öneriyi Atalay'a sundu. Komisyon bu hafta içinde bir araya gelecek.

"TÜM TARAFLARI MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Komisyona ilişkin tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.