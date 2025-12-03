03 Aralık 2025, Çarşamba
Milyonların beklediği asgari ücrette geri sayım! İlk toplantı tarihi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Komisyon saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak. A Haber Muhabiri Filiz Uçan Savaş son detayları aktardı.