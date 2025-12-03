03 Aralık 2025, Çarşamba

Milyonların beklediği asgari ücrette geri sayım! İlk toplantı tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 18:46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Komisyon saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak. A Haber Muhabiri Filiz Uçan Savaş son detayları aktardı.
