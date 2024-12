Antalya’da ilk 3 hedefi! Dünya turizm liginde sınıf atlayacak

Antalya'da turizmciler dünya turizm liginde ilk 3'e yükselmeyi hedefliyor (AA)



37 ülkeden 700'ün üzerinde tanınmış kişinin kentte misafir edildiğini ve bunların güzel dönüşlerini gördüklerini vurgulayan Zoroğlu, şöyle devam etti: "TGA hem sahada hem dijital platformlarda girişimlerde bulunarak Antalya'nın dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmesine katkı sağladı. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerden biri oldu Antalya. Şu anda da 16 milyon 600 binin üzerindeyiz. Büyük ihtimalle 17 milyonun üzerinde bir ziyaretçi alarak geçen yılın 1 milyon üzerinde bir rakamla 2024'ü kapatacağız. Bu önemli bir başarı. Antalya geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü şehriydi. İstanbul, Londra, Dubai ve Antalya. Altımızda Paris, Hong Kong var. Rakiplerimiz bunlar, emin adımlarla ilerliyoruz."



Zoroğlu, TGA'nın pazarlama stratejisiyle hem ülkeyi hem de Antalya'yı iyi bir noktaya taşıdığını dile getirdi.



TURİZM GELİRİ KİŞİ BAŞI 107 DOLARA ÇIKTI

Ziyaretçi sayısının yanı sıra turizm harcamalarında da güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken Zoroğlu, "Kasım verilerine göre gecelik kişi başı harcama 107 dolara çıktı. Bu rakam 65 dolarlardan buraya geldi. Geçen yıl da 100 dolar civarındaydı. Bu yıl 107 dolar, tabii hedef daha yukarısı. Antalya bunu hak ediyor." diye konuştu.



Başarının devam etmesi için sürdürülebilirlik konusuna ağırlık verdiklerini aktaran Zoroğlu, küresel salgın döneminde başlatılan Güvenli Turizm Sertifika programının Sürdürülebilirlik Turizm Programı olarak devam ettirildiğini hatırlattı.



Zoroğlu, ilk kez Türkiye'nin uyguladığı bu programın turizmin tüm alanlarında yaygınlaştırıldığını ve dünyanın da sürdürülebilirlik konusuna adapte olduğunu ifade etti.



"DÜNYA LİGİNDE ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da dünyada seyahat endüstrisinin durduğu noktada Antalya'da turizmin güvenli bir şekilde devam ettiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve sektörün krizlere yönelik sergiledikleri tedbirlerin ve çalışmaların her geçen yıl yeni bir rekoru getirdiğine işaret eden Saatçioğlu, şöyle konuştu: "Antalya, kendini kanıtlamış bir turizm şehri. Kamu ve özel sektörle oluşturulan sinerji, kenti daha üstlere taşıyacaktır. Dünya liginde ilk üç, Antalya için ulaşılmaz bir hedef değil. Rakiplerimize göre en büyük avantajımız, her geçen yıl daha da popüler hale gelen 'her şey dahil' sisteminin kentte yüzde 90 tüm tesislerde uygulanması. Bu bizi daha öne çıkarıyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı bittiğinde bu iki pazardan kaybettiğimiz 3 milyon turist de Antalya'yı tercih edecektir. Dünya liginde adım adım ilerliyoruz."

