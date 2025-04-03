Özgür Özel’in boykot çağrısı ters tepti! Gazeteci Oruç: Şımarık çocuk hatasını bastırıyor

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ŞIMARIK ÇOCUK SESİNİ YÜKSELTEREK HATASINI BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Vatandaş huzurun bozulmasından rahatsız oluyor. Biz şu anda İBB'de olan yolsuzluğu değil bunları konuşuyoruz. Kurultayda yapılan şaibeleri değil bu işleri konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi bile konuşulmuyor. Yani gündemi değiştirmek için yaptıklarında başarılı oluyorlar. Bizim konuşmamız gereken yolsuzluk, şaibeli kurultay ve sahte diplomadır. Karşımızda adeta şımarık bir çocuk var ve işte bu şımarık çocuk sesini yükselterek hatasını bastırmaya çalışıyor.