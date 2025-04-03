Özgür Özel'in boykot çağrısı ters tepti! Gazeteci Oruç: Şımarık çocuk hatasını bastırıyor
CHP'nin genel alışveriş boykotu çağrısına rağmen 2 Nisan'da kartlı işlemler 28 milyar liraya ulaştı. Vatandaş Özgür Özel’in provokasyonuna alışveriş dayanışması sağlayarak geçit vermedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Merve Şebnem Oruç, “CHP’yi destekleyen esnaflar isyan etti. Etiler, Kadıköy ve Şişli’de boykotun başarılı olduğu gibi paylaşımlar yaptılar. Burası onların mahalleleri ve kendi semtindeki esnaflarını cezalandırdılar.” dedi. CHP’nin yolsuzluk, şaibeli kurultay ve sahte diploma meseleleri konuşulmasın diye gündemi değiştirdiğini belirten Oruç, “Karşımızda adeta şımarık bir çocuk var ve işte bu şımarık çocuk sesini yükselterek hatasını bastırmaya çalışıyor.” sözlerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını perdelemek için önce sokak çağrıları yapıp meydanları karıştırdı ardından yerli ve milli markalara savaş açtı.
MİLLİ MARKALAR VE MEDYA HEDEF ALINDI
Türkiye'nin ekonomisine omuz veren ihracat yapan istihdam sağlayan milli markaları tek tek açıklayarak boykot çağrısı yapan Özgür Özel, kendi gibi düşünmeyen kendi gibi hareket etmeyen medya kuruluşlarına karşı da aynı tavrı sergileyip boykot istedi.
HALKTAN ALIŞVERİŞ DAYANIŞMASI
Özgür Özel son olarak 2 Nisan Çarşamba günü Türkiye ekonomisini durdurmak için açıklamalarda bulundu. Ekonomiye hedef alan çağrılara esnaf ve halk tepki gösterdi. CHP'nin boykotuna karşı halk alışveriş dayanışması gösterdi ve 2 Nisan'da kartlı işlemler 28 milyar liraya ulaşarak bir önceki günü 2'ye katladı mart ayı ortalamasını ise geçti.
EKSİYİ ARTI ÇEVİRİRLER
Merve Şebnem Oruç: Bayramdan önce Özgür Özel'in markaları hedef alan çağrılarını değerlendirmiştik. Espressolab'a gitmediğimi söylemiştim ancak CHP sayesinde dikkatimi çekti ve Ramazan ayında gittim. Bugün de oraya uğramak gibi bir planım var. O gün aslında ifade etmeye çalıştığımız şey; bu tarz işler yaparak karşı tarafın konsolide olmasını sağlıyorsunuz. Eksi yazdırmaya çalıştığınız şeyi diğer taraf artıya çevirir.
CHP'NİN MAHALLE BASKISI
Evi camdan olan başkasının camına taş atmamalıdır. Hala bugün muhalefetten benzer işler görüyoruz. Boykot işinden CHP'li esnafta rahatsız. Özgür Özel kendine yakın bankanın boykot edilmesinin kapısını açtığını görmesi lazım. CHP'nin mahalle baskısından korkan bazı kesimler dükkan açmadı ya da ikram olsun, sonra ödeyin gibi işlere girişti. Bu linç kültürünü göstermesi bakımından gerçekten ibretlik bir durum.
KENDİ SEMTİNDEKİ ESNAFI CEZALANDIRDI
CHP'yi destekleyen esnaflar isyan etti. Etiler, Kadıköy ve Şişli'de boykotun başarılı olduğu gibi paylaşımlar yaptılar. Burası onların mahalleleri ve kendi semtindeki esnaflarını cezalandırdılar. Öğrencilere destek istediler ama öğrencilerin başlarına gelenlerin sorumluları onlar. Öğrenciler çağırıp arkasında durmadılar.
TOPLUMSAL DÜZENE DİNAMİT
Bugün işinden olan gazeteci ve sanatçılardan bahsediyorlar. Bir taraftan kendinden olmayan sanatçıları linç ettiriyorlar gösteri ve tiyatrolarını iptal ettiriyorlar. Diğer taraftan başka işler yapıyorlar. Ben CHP'nin kimsenin arkasında durduğuna inanmıyorum. CHP kimsenin arkasında durmaz provoke ediyor, boykot yaptırıyor, linç ettiriyor ama ortada bırakıyor. CHP ülkedeki toplumsal düzene dinamit koyuyor. Tehditler bizim yakın geçmişimizde oldu.
ŞIMARIK ÇOCUK SESİNİ YÜKSELTEREK HATASINI BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Vatandaş huzurun bozulmasından rahatsız oluyor. Biz şu anda İBB'de olan yolsuzluğu değil bunları konuşuyoruz. Kurultayda yapılan şaibeleri değil bu işleri konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi bile konuşulmuyor. Yani gündemi değiştirmek için yaptıklarında başarılı oluyorlar. Bizim konuşmamız gereken yolsuzluk, şaibeli kurultay ve sahte diplomadır. Karşımızda adeta şımarık bir çocuk var ve işte bu şımarık çocuk sesini yükselterek hatasını bastırmaya çalışıyor.
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