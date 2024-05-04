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BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kork: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi artarak devam edecek

Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kork: Türkiye’ye yatırımcı ilgisi artarak devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in mart ayındaki not artışının ardından bir kredi notu artışı da Standard & Poor's'tan geldi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korudu. S&P Global raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, beklentiler doğrultusunda yapılan kredi notu artışının kararlılıkla uygulanan ekonomi programının bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, "Yapılan kredi notu artışları Türkiye'nin potansiyelinin çok altında olsa da yabancı ilgisinin arttığı bu dönemde önem arz ediyor. Ülkemizin önü açık ve daha gidecek çok yolumuz var. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

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