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Son dakika: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Cezaların artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Son dakika: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Cezaların artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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